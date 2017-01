04.01.2017 - 10:07 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein

Apple hat einmal mehr ein Video auf seinem YouTube-Kanal veröffentlicht. In dem rund einminütigem Video stellt man noch einmal die Highlights des letzten Jahres aus den Kategorien Apps, Songs, Filme, Serien, Bücher und Podcasts vor und verwebt sie auf elegante Weise miteinander, sodass ein stimmiger Jahresrückblick entsteht. Diesen möchten wir Ihnen natürlich nicht vorenthalten und haben ihn daher weiter unten eingebettet.



04.01.2017 - 10:07 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein

In dem frisch veröffentlichten Video zeigt Apple von Redakteuren ausgewählte Inhalte, die sie im letzten Jahr begeistert haben. Eine ähnliche Auflistung gab es bereits im letzten Monat als man uns bereits die besten Apps aus 2016 ausführlich vorstellte. Das neue Video erweitert die Liste um zusätzliche Inhalt und zeigt die einzelnen Inhalte nochmal in Bewegung. Dazu hat man sie in drei Kategorien organisiert: „We Celebrate" (zu deutsch: Wir feiern), „What Mattered Most" (zu deutsch: Was wirklich zählte), „The Most Fun" (zu deutsch: Der meiste Spaß). Eine vollständige Liste der ausgewählten Medien finden unten dem Video.

Lesetipp Apple Music in Top 10 der beliebtesten Smartphone-Apps 2016 Wer hätte das gedacht, aber Apple Music findet sich in den Top 10 der beliebtesten Apps 2016 wieder. Das jedenfalls behauptet eine neuerliche... mehr

Musik: Drake - Hotline, The Chainsmokers - Don't Let Me Down, David Bowie - Blackstar, Shawn Mendes - Treat You Better, Maren Morris - My Church

Beats1: Chance The Rapper - No Problem, Lady Gaga - A-Yo, J Balvin - Safari, Christine And The Queens - Tilted



Filme: La La Land, Moonlight, Deadpool, Sausage Party, American Honey, Kubo and the Two Strings, Sing Street



TV-Serien: Steven Universe, This is Us, Atlanta



Podcast: Heavyweight



Apps: Severed, Prisma, SketchBook Motion



Bücher: Yaa Gyasi - Homegoing, Matthew Desmond - Evicted, Bruce Springsteen - Born to Run, Meredith Russo - If I Was Your Girl, Michael Chabon - Moonglow