Wer hätte das gedacht, aber Apple Music findet sich in den Top 10 der beliebtesten Apps 2016 wieder. Das jedenfalls behauptet eine neuerliche Nielsen-Trend-Studie. Facebook und der Facebook Messenger, sowie YouTube rangieren auf den vordersten Plätzen.

Die Top-Apps 2016 auf dem Smartphone (Bild: CC0)

Das Marktforschungsunternehmen Nielsen hat eine neue Trend-Studie veröffentlicht. Darin werden die Top-Smartphone-Apps des Jahres 2016 vorgestellt und außerdem die Betriebssysteme seziert, auf denen die Apps heruntergeladen wurden.

So ticken Smartphone-Nutzer in den USA

Dummerweise sind die Auswertungen Nielsens nur relevant für die USA. Man wird die Ergebnisse also nicht 1-zu-1 für Deutschland übernehmen können. Dennoch ist es interessant, sich die Platzierungen der Top 10 im einzelnen anzusehen und auch deren Veränderungen gegenüber dem Vorjahr. Nielsen hat für seine Auswertung die durchschnittlichen, einzelnen Besucherzahlen von Januar 2016 bis Oktober 2016 ausgewertet. Zum Vergleich des „Wachstums“ hat man lediglich die Zahlen für die Monate Oktober 2016 und 2015 miteinander verglichen.

Top 10 Smartphone-Apps 2016 in den USA (Bild: The Nielsen Company)

Auf Rang 1 landet die Facebook-App mit etwas mehr als 146 Millionen Nutzern im genannten Zeitraum. Auf Rang 2 folgt der Facebook Messenger mit 129,679 Millionen Nutzern. YouTube landet auf Platz 3 mit beinahe 114 Millionen Nutzern. Es folgen weitere Apps von Google: Google Maps, Google Suche, Google Play und Gmail rangieren auf den Plätzen 4 bis 7. Instagram kann mit deutlich über 74 Millionen Nutzern immerhin Platz 8 einnehmen. Es folgt auf Platz 9: Apple Music mit bald 68,4 Millionen Nutzern. Dicht dahinter bewegt sich die Amazon-App auf Rang 10 mit 65,5 Millionen Nutzern.

Produkthinweis

Follow me!: Erfolgreiches Social Media Marketing mit Facebook, Twitter und Co. Preis: 32,00 €

Größtes Wachstum bei Amazon und Instagram

Tatsächlich hat aber Amazon gegenüber dem Vorjahr am deutlichsten hinzugewonnen. 43 Prozent Plus stehen gegenüber dem Jahr zuvor zu Buche. Instagram, das auf Platz 8 landete, konnte immerhin 36 Prozent Anstieg verbuchen. Und Apple Music? Die App konnte immerhin 20 Prozent hinzugewinnen. Hält das Wachstum der Amazon-App an, wird sie kommendes Jahr Apple Music überholt haben.

Warum sind Pokémon Go und Super Mario Run nicht in Top 10?

Wer den Artikel bis hierhin gelesen hat, wird die Erläuterung wahrgenommen haben, die da heißt: Die Auswertung berücksichtigt lediglich Januar bis Oktober 2016. Entsprechend kann Super Mario Run, das erst am 15. Dezember veröffentlicht wurde, keine Rolle spielen. Auch ist es bislang nur für iOS erschienen. Interessant ist dennoch, dass Pokémon Go, um das ein Hype erzeugt wurde, nicht in den Top 10 auftaucht. Es wurde bereits am 6. Juli 2016 in den USA, Australien und Neuseeland veröffentlicht.

Android knapp vor iOS in den USA

Laut Nielsen sieht die Smartphone-Landschaft in den USA, sortiert nach Betriebssystemen, im dritten Quartal 2016 wie folgt aus: Android kommt auf 53 Prozent, iOS auf 45 Prozent und dann kommt lange nichts. Windows Phone kann sich 2 Prozent sichern und BlackBerry immerhin 1 Prozent.