17.02.2017 - 14:43 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein

Die Apple Watch funktioniert natürlich mit dem iPhone am besten, aber was ist, wenn der Akku leer ist oder Sie es nicht zur Hand haben? Auch dann gibt es allerlei Apps und Features, die auch ohne das Smartphone genutzt werden können. Seit watchOS 3 hat sich die Zahl sogar nochmals erhöht, da auch Drittanbieter native Apps für die Apple Watch entwickeln dürfen. Zusätzlich kann die Watch auch im WLAN betrieben werden.



Wenn WLAN vorhanden ist, kann Ihre Apple Watch sogar noch mehr. Sie müssen sich nur in einem bekannten WLAN-Netzwerk befinden, da die Watch nicht in der Lage ist neue Netzwerke hinzuzufügen. Um zu überprüfen, ob eine Internetverbindung besteht, können Sie in der Zifferblatt-Ansicht das Kontrollzentrum aufrufen. Dort sollte Ihnen oben „Verbunden“ und ein Wolken-Symbol dahinter angezeigt werden. Ist dies nicht der Fall, dann sind Sie auch nicht verbunden.

Beachten Sie jedoch, dass sich die Smartwatch nur mit einem kompatiblem WLAN-Netzwerk verbinden kann. Dies bedeutet, dass sie sich nur mit dem Netzwerk verbinden kann, wenn Ihr iPhone während einer Bluetooth-Verbindung zur Apple Watch mit dem WLAN verbunden war. Daneben unterstützt die Watch nur den Standard 802.11b/g/n (2,4 GHz). Sollte es sich also um ein 802.11ac-Netzwerk (5 GHz) handeln, dann ist eine Verbindung nicht möglich. Gleiches gilt für öffentliche Netzwerke, die eine Anmeldung erfordern.