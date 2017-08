17.08.2017 - 10:02 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein

Apples Betriebssysteme näheren.sich langsam an. Am Mac ist daher bereits seit einiger Zeit das sogenannte Launchpad verfügbar. Dieses bringt installierte Apps in die typische Ansicht, wie man Sie sonst nur vom iPhone- und iPad-Homebildschirm kennt. Im Gegensatz dazu kann man jedoch über einen Terminalbefehl anpassen, wie viele Apps pro Seite angezeigt werden sollen, um sich somit eine bessere Übersicht zu verschaffen.



17.08.2017 - 10:02 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein

Apples Mac-Betriebssystem erhält in wenigen Wochen ein umfangreiches Update (Bild: CC0)

Öffnen Sie zunächst den "Programme"-Ordner im Dock am unteren Bildschirmrand. Navigieren Sie dann in den Unterordner "Dienstprogramme" und starten anschließend die Terminal-App. Geben Sie die folgende Zeile in die Terminal-App ein, passen Sie den Befehl aber vorher wie angegeben an.

defaults write com.apple.dock springboard-columns -int X;defaults write com.apple.dock springboard-rows -int X;defaults write com.apple.dock ResetLaunchPad -bool TRUE;killall Dock

Lesetipp Carpool Karaoke: „Game of Thrones“-Stars singen „Justin Bieber“-Songs Carpool Karaoke ist endlich da und auf den verschiedenen Kanälen macht Apple viel Werbung für die neue Show. Nachdem Debüt in der letzten... mehr

Hinter "springboard-culumns -int " steht ein "X". Dieses ersetzen Sie durch die gewünschte Spaltenanzahl. Für mehr oder weniger Reihen muss man das "X" nach "springboard-rows -int" durch die Zeilenanzahl ersetzen. Beispiel für ein fünf-Spalten-Layout mit drei Zeilen:

defaults write com.apple.dock springboard-columns -int 5;defaults write com.apple.dock springboard-rows -int 3;defaults write com.apple.dock ResetLaunchPad -bool TRUE;killall Dock

Sobald Sie die Codezeile mit den entsprechenden Werten eingeben haben, drücken Sie die Enter-Taste, um das Launchpad Layout zu ändern und sich mehr beziehungsweise weniger Apps pro Launchpad-Seite anzeigen zu lassen. Warten Sie einen Augenblick, bis sich das Launchpad neugestartet hat.

Übrigens liegt das standardmäßige Layout eines MacBook Pro mit 15,4-Zoll-„Retina Display" bei sieben Spalten und fünf Zeilen.