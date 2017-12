18.12.2017 - 12:12 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein

USB-C hat bei nahezu allen Mac-Modellen, Zubehör und auch bei einigen iPhone-Konkurrenten Einzug gehalten. Dennoch gab es bisher keine elegante Lösung für eine Verbindung von USB-C-Geräten mit Zubehör mit DisplayPort-Schnittstelle. Der Accessoire-Hersteller Moshi hat sich der Thematik angenommen und stellt nun ein erstes USB-C DisplayPort-Kabel vor, welches die Übertragung von Bild und Ton in hoher Qualität erlauben.



Bereits seit einiger Zeit gibt es USB-C auf DisplayPort-Kabel. Jedoch weisen viele der Kabel nur die Grundlagen für eine Verbindung auf und übertragen Bild und Ton in normaler Qualität. Eine 4K- oder gar 5K-Unterstützung ist hier nicht vorgesehen. Dies ändert sich nun mit Moshis USB-C DisplayPort-Kabel, welches die Übertragung von 5K-Inhalten sowie bester Tonqualität unterstützt. Dadurch können 5K-Monitore per DisplayPort beispielsweise an einen aktuellen iMac angeschlossen werden und das bei der vollen Auflösung von 5.120 x 2.880 Pixeln mit 4:4:4-Chroma-Subsampling bei einer Bildwiederholungsrate von 60 Hz.

Bei der Kompatibilität verweist Moshi jedoch auf den Thunderbolt-3-Standard, welcher von Mac oder PC unterstützt werden muss, um einen weiteren 5K-DisplayPort-Monitor anschließen zu können. Aufgrund der bidirektionalen Unterstützung kann auch ein Computer mit DisplayPort-Schnittstelle an einen UHD-Monitor mit USB-C angeschlossen werden. Gleichzeitig verspricht der Hersteller auch die Übertragung von digitalen Mehrkanal-Surround-Sound, damit das brillante Bild vom bestmöglichen Ton begleitet wird.

Das Moshi USB-C DisplayPort-Kabel ist ab sofort im Moshi-Onlineshop für 54,95 Euro erhältlich. Die Verfügbarkeit dürfte sich in Kürze auf weitere Shops wie Amazon ausweiten.