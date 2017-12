14.12.2017 - 08:02 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein

Erst vor wenigen Software-Generationen führte Apple überhaupt erst den Vollbildmodus für seine Apps ein. Dies wurde natürlich als große Errungenschaft gefeiert, da Sie Ihren Projekten nun Ihre ungeteilte Aufmerksamkeit schenken können. Mit OS X 10.11 El Capitan führte man schließlich noch Split View ein. Dieses Feature erlaubt es Ihnen zwei Apps gleichzeitig im Vollbildmodus zu betreiben, sodass Sie beispielsweise an einer Präsentation in Keynote arbeiten und nebenbei die nötigen Infos in Safari nachschlagen können.



(Bild: Bildmontage: Mac Life)

So nutzen Sie Split View für Multitasking am Mac

Öffnen Sie dazu zwei Apps auf Ihrem Mac, die Sie gerne im „Split View“-Modus betreiben möchten. Am oberen linken Fensterrand der Apps sehen Sie drei Kreise in Ampelfarben. Klicken Sie auf das grüne Symbol und halten Sie die Maustaste kurz gedrückt, bis sich die App etwas verkleinert und von einem blauen Schein umgeben wird. Lassen Sie den Mauszeiger wieder los. Das gewählte App-Fenster wird nun in den geteilten Modus gebracht und Sie können die zweite App auf der anderen Bildschirmseite auswählen, indem Sie darauf klicken.

So passen Sie die App-Größen in Split View an

Der Bildschirm wird im „Split View“-Modus durch eine schwarze Linie zwischen den beiden Apps geteilt. Fahren Sie mit dem Mauszeiger über diese Linie, bis ein Pfeil erscheint. Halten Sie dann die linke Maustaste gedrückt, bis Sie die Größe nach Ihren Wünschen angepasst haben.

So verlassen Sie Split View wieder

Fahren Sie mit dem Mauszeiger an den oberen Bildschirmrand. Die Menüleiste und der obere Fensterteil werden wieder eingeblendet. Klicken Sie wieder auf das grüne Symbol, um die App auf Normalgröße zu bringen und den geteilten Bildschirm zu verlassen. Die zweite App wird nun automatisch in den Vollbildmodus gebracht. Drücken Sie auf der Tastatur nun die Steuertaste (crtl) + Pfeil rechts (oder links), um den Schreibtisch zur Vollbild-App zu wechseln und verkleinern Sie das Fenster auf die eben beschriebene Weise.