Wird der Apple A11 in der nächsten iPhone-Generation im 10nm Produktionsverfahren gefertigt? Wir wissen es nicht. Doch Medienberichten zufolge soll Apple-Zulieferer TSMC noch in diesem Quartal genau solche Chips an Apple ausliefern. Sie könnten dann im iPhone 8 und dem iPhone 7s (Plus) Verwendung finden.

iPhone 7 (Bild: Stefan Molz)

Seit es Computer gibt, wurde in dem Bereich ein Trend immer fortgesetzt: Sukzessive werden die Bauteile immer kleiner und gleichzeitig leistungsfähiger. Bei Apples nächster SoC-Generation, dem Apple A11, gibt es Spekulationen darüber, dass bereits ein Wechsel auf die 10-nm-Architektur stattfinden soll. Genährt werden diese Spekulationen nun von einem Bericht von DigiTimes. Gegenüber dem Magazin hat einer der Geschäftsführer von TSMC, Mark Liu, angegeben, dass die Auslieferungen von Chips in diesem Produktionsverfahren in der zweiten Jahreshälfte stark ansteigen würden.

Chip-Herstellung im Wandel

Auch bei anderen Herstellern wie Samsung soll noch in diesem Jahr der Wechsel auf die 10-nm-Chips erfolgen. Doch im Vorfeld gab es Gerüchte darüber, dass Apple den Zuschlag für die Fertigung von iPhone-Chips für die diesjährige Geräte-Generation exklusiv oder zumindest in der Hauptsache an TSMC vergeben haben soll. Zum Vergleich: In der aktuellen Generation von iPhone 7 und iPhone 7 Plus kommen Chips zum Einsatz, die im 16-nm-Fertigungsverfahren hergestellt wurden.

Natürlich ist ein Ende der Verkleinerung nicht in Sicht: Es heißt, TSMC würde im März-Quartal auch mit der Risiko-Produktion von 7nm-Chips beginnen. Diese könnten 2018 in die Serienproduktion gelangen. Darüber hinaus soll die 5nm-Fertigung für die zweite Hälfte des Jahrs 2019 angepeilt werden. Es ist aber zu erwarten, dass Endkunden nicht jedes Jahr mit neu gefertigten Chips rechnen können, sondern vielmehr durch optimiertes Chipdesign die Leistung im gleichen Fertigungsprozess noch gesteigert werden kann, ehe dann ein Wechsel erfolgt.