05.04.2017 - 09:39 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein

Es wird seit einiger Zeit spekuliert, dass das iPhone 8 aufgrund vieler neuer technischer Raffinessen wie etwa ein OLED-Display erst ab 1000 US-Dollar starten könnte. Jetzt hat sich der UBS-Analyst Steven Milunovich zu Wort gemeldet und glaubt daran, dass der Einstiegspreis des neuen High-End-Smartphones schon deutlich darunter starten und auf einem Niveau mit dem Samsung Galaxy S8+ liegen könnte.



Weitere Konzepte von Gabor Balogh finden Sie auf https://gaborbalogh.myportfolio.com/iphone-x-concept (Bild: "iPhone X" Konzept via Gabor Balogh)

Kurz nach der Enthüllung des Samsung Galaxy S8 lenken die meisten Analysten nun den Blick zurück zu Apple. So hat der UBS-Analyst Steven Milunovich nun interessante Theorien zur Preisgestaltung des iPhone 8 aufgestellt, die die bisherigen Annahmen nach unten korrigieren. Er geht davon aus, dass Apple den Preis auf einem ähnlichen Niveau ansetzen wird wie das Samsung beim Galaxy S8+ getan hat.

Gegenüber CNBC gab er bekannt, dass Apples neues High-End-iPhone bei einem Preis zwischen 850 US-Dollar und 900 US-Dollar mit einem internen Speicher von 64 GB angesiedelt sein wird. Der ähnliche Preis soll laut Milunovich durch die Displaygröße gehalten werden, denn im Gegensatz zum Galaxy S8+ mit seinem 6,2 Zoll wird das iPhone 8 "nur" ein 5,8-Zoll-OLED-Display bieten.

Neben dem 64-GB-Modell wird es wohl auch wieder ein iPhone mit 256-GB-Speicher geben. Bei diesem erscheint uns der Preis jedoch deutlich zu gering. Er geht nämlich davon aus, dass der Preis für das große Modell zwischen 950 US-Dollar und 1.000 US-Dollar liegen wird.

Im Bericht, der MacRumors zugespielt wurde, merkt er jedoch an, dass das aktuelle iPhone 7 Plus mit 256 GB bereits bei einem Preis von 970 US-Dollar (bzw. 1.119 Euro) liegt. Allerdings gibt er auch zu verstehen, dass das OLED-iPhone in der Herstellung bereits 70 US-Dollar bis 90 US-Dollar mehr kostet als ein vergleichbares iPhone 7 Plus, wodurch seine vorherige Preisprognose für das 256-GB-Modell wiederum fraglich erscheint.