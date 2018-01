29.01.2018 - 12:00 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein

Bereits im Jahr 2014 veröffentlichte Apple CarPlay als alternative Bedienmethode für das iPhone während des Fahrens. Dazu arbeitet man nicht nur mit zahlreichen Fahrzeugherstellern zusammen, sondern auch mit verschiedenen Softwareentwicklern. Gestern Abend gab es dann neuen Zuwachs: Die beliebte Messaging-App WhatsApp kann nun auch in CarPlay genutzt werden.



Seit gestern Nacht lässt sich WhatsApp auch über Apples CarPlay komfortabel im Auto nutzen. Die Facebook-Tochter veröffentlichte dazu ein Update auf Version 2.18.20. Während in den Update-Notizen nur von Fehlerbehebungen die Rede ist, hielt interessanterweise die Auto-Integration endlich Einzug. Apple und WhatsApp kommen damit einen von Nutzern lange geforderten Wunsch nach. Um die Funktion verwenden zu können, aktualisieren Sie zunächst WhatsApp auf Version 2.18.20.

Wenn dies noch nicht automatisch geschehen ist, dann öffnen Sie den App Store und tippen auf den Reiter „Updates“. Hier sollte Ihnen das verfügbare Update für WhatsApp angezeigt werden. Tippen Sie nun auf „Aktualisieren“. Nach wenigen Augenblicken ist die neue Version auf Ihrem iPhone installiert.

Wenn Sie nun Ihr iPhone mit Ihrem CarPlay-kompatiblen Fahrzeug verbinden, wird Ihnen nun dann WhatsApp-Icon angezeigt. In der App selbst lassen sich ungelesene Nachrichten auflisten und auch neue Nachrichten via Sprachsteuerung verfassen. Dieses komfortable Zugriff auf die App ermöglicht einen sichereren Umgang in Fahrzeugen und erweitert Apples CarPlay-Feature um einen wichtigen Anbieter.