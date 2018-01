25.01.2018 - 09:04 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein

Gestern hat Apple einmal mehr neue Beta-Versionen für iOS, tvOS sowie macOS veröffentlicht. Während iOS 11.3 mit coolen Funktionen wie neuen Animjois, Business Chat in iMessage und neue Datenschutz-Erklärung beinhaltet, hat die Software eines mit tvOS 11.3 gemeinsam: Beide Betas bringen die Unterstützung für AirPlay 2 und sind damit fit für den neuen HomePod. Doch was bringt Ihnen AirPlay 2 an Möglichkeiten?



Auf der Worldwide Developers Conference kündigte Apple gemeinsam mit dem HomePod und den neuen Betriebssystem AirPlay 2 an. Viele Nutzer fragten sich, was das Feature wohl bringen mag und wie es funktioniert. Während noch nicht alle Details geklärt sind, erschien gestern die erste Beta zu iOS 11.3 und bringt ein bisschen Licht ins Dunkel.

iOS 11.3 Beta unterstützt das neue Audio-Feature, auch wenn es noch nicht voll funktionsfähig ist. Gemeinsam mit der Beta zu tvOS 11.3 für Apple TV kann es jedoch bereits genutzt werden. AirPlay 2 ermöglicht nämlich ein Multi-Room-Audio-Erlebnis. Dies bedeutet, dass Sie über Ihr iPhone Musik oder andere Audioinhalte über mehrere „Apple TV“-Boxen in Ihrem Zuhause perfekt synchron wiedergeben können.

Auch der HomePod soll dieses Feature zu einem späteren Zeitpunkt erhalten. Damit könnte Musik noch einfach in mehreren Räumen wiedergegeben werden, ohne dass die Geräte einzeln gesteuert werden müssten. Auch wenn noch nicht klar ist, ob der HomePod bereits zum Start am 9. Februar das Feature unterstützen wird, darf man sich jedoch über ein Peer-to-Peer-Streaming freuen. Für das Peer-to-Peer-Streaming via AirPlay ist auch keinerlei aktive Verbindung zu einem Netzwerk notwendig.

Übrigens hat nicht nur Apple AirPlay 2 für den HomePod angekündigt, sondern auch die Audioexperten von Sonos werden ein entsprechendes Update für den Sonos One im Laufe des Jahres nachreichen.