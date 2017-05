Nachdem Microsoft auf seiner Built-Konferenz bereits die Hosen runtergelassen hat, posiert nun Google im Rahmen seiner Entwicklerkonferenz I/O 2017. Das interessanteste Gerücht, das sich bewahrheitet hat: Der „Google Assistant“ kommt aufs iPhone. Darüber hinaus geht der Suchmaschinen-Anbieter noch vor Apple einen Schritt in die „Augmented Reality“ mit der Google Lens.

Google I/O 2017: Das Logo der Entwicklerkonferenz (Bild: Google)

Im Rahmen seiner Eröffnungskeynote der Entwicklerkonferenz I/O 2017 hat Google eine ganze Reihe Neuigkeiten präsentiert. Die interessantesten haben natürlich direkt und indirekt mit Apple zu tun.

Google Assistant macht Siri auf dem iPhone Konkurrenz

Im Vorfeld gab es bereits Gerüchte, Google könnte seinen „Assistant“ aufs iPhone bringen. Im Rahmen der Keynote gab man bekannt: Jetzt ist es soweit. Allerdings: Die App wird zunächst nur in den USA im App Store zur Verfügung gestellt. Doch: Bis Jahresende will man den Sprachassistent dann fit machen für zehn andere Sprachen und ihn entsprechend in weiteren Ländern freigeben.

Sie können den „Assistant“ auch per Texteingabe steuern, ähnlich dem Chat-Bot Google Allo, oder aber sich mit ihm unterhalten, wie bei „OK Google“.

Google Lens: Die KI geht in die „Augmented Reality“

Daneben besonders interessant war die Ankündigung einer KI-AR-Schnittstelle namens „Google Lens“. Sie soll zunächst wahlweise über den „Google Assistant“ aber auch über die Kamera-/Fotos-App auf Google-Systemen genutzt werden. Indirekt bekommen Apple-Nutzer diese dann in absehbarer Zeit über die „Assistant“-App ebenfalls zur Anwendung überreicht.

Google Lens, die neue AR-KI erkennt Ihre Umgebung durch die Kameralinse (Bild: Engadget)

Tatsächlich ist auch diese App nicht total revolutionär. Es gibt bereits diverse Apps, so auch den „Microsoft Translator“, der die Kamera dazu nutzt, um Daten aufzunehmen und auszuwerten. Mit Google Lens wird aber Ihr Alltag vermutlich deutlich informativer. Stellen Sie sich vor, Sie machen ein Foto in der Natur und kennen weder Flora noch Fauna. Dann wird Ihnen die AR-KI dabei helfen und präsentiert Ihnen Infos zu Pflanzen, Pilzen, Bäumen und anderem mehr. Sie stehen vor einem Restaurant, und wissen nicht, ob sich der Aufenthalt lohnt? Auch dabei kann die KI Ihnen helfen. Wenn sie durch die Kameralinse das Logo des Restaurants erkennt und einen Eintrag auf einem der vielen Bewertungsportale findet, die Google in seinen Knowledge Graph integriert, wissen Sie auf einen Blick, ob es sich lohnt, dort einzukehren.

Auch Apple will in die „Augmented Reality“

Tatsächlich ist Google Lens auch deshalb interessant, weil es nach dem gecancelten Projekt „Google Glass“ einen weiteren Schritt in die „Erweiterte Realität“ darstellt. Amazon wollte diese mit einem Smartphone bereits erobern, unterschätzte jedoch die notwendige Rechenleistung. Doch auch Tim Cook wurde in den letzten Jahren nicht müde, zu betonen, dass Apple großes Interesse an „Augmented Reality“ habe. Denkbar also, dass wir im Rahmen der WWDC 2017 von Apple ein ähnliches Produkt gezeigt bekommen.

Lesetipp

Tim Cook: Augmented Reality kommt

Auf seiner Europareise hat sich Tim Cook in Großbritannien wieder einmal für den Einsatz von Augmented Reality ausgesprochen. Ähnliche... mehr

Weitere Neuigkeiten auf der I/O 2017 betrafen Google Home oder Android TV, wirken aber auf den ersten Blick nicht ganz so interessant.