​Apple Watch Series 3 auseinander gebaut: Die neue Smartwatch aus Cupertino kam auch bei den Reparatur-Experten und Bastlern von iFixit an. Dort hat man bereits kurz nach der Veröffentlichung eine Anleitung zur Reparatur veröffentlicht, samt Erkenntnissen, denen man während der Prozedur gewahr wurde. Fest steht: Das Gerät verfügt über einen größeren Akku als der Vorgänger.

Watch Series 3 auseinander gebaut (Bild: iFixit)

Wenn Sie sich eine neuen Apple Watch gekauft haben, könnten Sie diese nun schon in ihre Einzelteile zerlegen. iFixit hat eine passende Reparatur-Anleitung veröffentlicht.

Erkenntnisse zur Watch Series 3

Zunächst: Das Display ist mit demjenigen des Vorgängermodells (Series 2) identisch. Einzig auf der Rückseite ist ein Antennenring angebracht, der aus dem Display sozusagen die Mobilfunk-Antenne macht. Apple hat darauf aber auch schon während der Keynote hingewiesen.

Die Batterie im 38-mm-Modell ist „leicht“ gewachsen, um 3,8 Prozent. Sie bietet nun 279 mAh bei 3,82 V. Laut Apple hält der Akku der Watch mit LTE-Funktion bei durchschnittlicher Nutzung ähnlich lange.

Für iFixit war die Vergrößerung der Batterie besonders hervorzuheben, da in der Uhr so viel mehr neuer Technik noch steckt. Es gibt mehr als ein halbes Dutzend neuer Chips wie Verstärker, die eSIM.

Auf der Seite der Uhr, an der auch der Diagnose-Anschluss steckt, ist zudem ein neues Löchlein zur Belüftung hinzugekommen. Denn: Das neue Barometer sitzt jetzt an der Stelle neben dem Mikrofon, an der die Belüftung zuvor angebracht war.

Schwierig aber nicht unmöglich: Apple Watch reparieren

Auf der Punkteskala von iFixit hat die Watch Series 3 sechs von möglichen zehn Punkten erhalten. Man könne sehr wohl das Display oder den Akku austauschen. Das sei allerdings nicht trivial.

Apple hatte die Watch Series 3 auf der September-Keynote präsentiert. Sie verfügt über einen schnelleren Prozessor und wie erwähnt ein neues Barometer. Ein besonderes Modell verfügt zudem über Mobilfunk-Möglichkeiten, die jedoch stark eingeschränkt sind.