Die Apple Watch Series 3 mit Support für UMTS und LTE, aber auch die Version ohne Mobilfunkunterstützung geht ab morgen in den Handel. Vorbestellen konnten Sie sie bereits seit einer Woche. Täglich hebt Apple nun Embargos auf und werden Testberichte gesammelt von Medien aus der ganzen Welt veröffentlicht. Der Konzern aus Cupertino kleckert dabei nicht, sondern bevorzugt vor allem die ganz Großen. Egal ob Springer oder nicht, alle stellen sich die gleiche Frage: Wie schlägt sich Apples Smartwatch ohne das iPhone? Und wie gut punkten der neue Prozessor und watchOS 4? Unser Überblick einiger nationaler und internationaler Testberichte bringt Sie auf den aktuellen Stand in Sachen Armbanduhr aus Cupertino.

Die neue Watch Series 3 gibt es mit Mobilfunk-Funktionalität (Bild: Apple)

Mit LTE oder ohne? Eine Frage des Mobilfunkanbieters

So wie Sie beim iPhone 8 die Frage stellen können, ob Sie lieber das Plus-Modell mit Dual-Kamera kaufen sollten, gibt es bei der Apple Watch vermeintlich ebenfalls eine entscheidende Frage. Doch bei der Recherche der Testberichte zeigte sich: Apple nimmt einem die Entscheidung ab. Denn: Wenn Sie nicht bereits Kunde bei einem der teilnehmenden Mobilfunkpartner sind, gibt es vorerst keine Chance, dass Sie die neue eSIM nutzen können. Die Redaktionen aus unterschiedlichen Ländern erfuhren in vielen Fällen, dass nur die angegebenen Partner mitmachen. Zum Teil hat dies sogar technische Gründe. Ausnahmen bestätigen zwar die Regel, aber: In Deutschland gibt es momentan keine Möglichkeit der Teilhabe an der Mobilfunk-Zukunft am Handgelenk. Glaubt man Springer, werden weder O2 noch Vodafone die eSIM anbieten.

Modellwahl eingeschränkt

Trotzdem werden einige von Ihnen die LTE-Watch in jedem Fall kaufen „müssen“. Und zwar diejenigen, die gerne ein Edelstahlgehäuse haben wollen, das zudem auch einen Keramik-Unterboden bietet. Denn dieses Modell gibt es nur in der Variante GPS + Cellular.