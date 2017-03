01.03.2017 - 14:43 Uhr Geschrieben von Martin Grabmair

Der Spielzeughersteller Hasbro versucht sich an der Herstellung eines Bluetooth-Headsets. Allerdings handelt es sich dabei nicht um ein gewöhnliches Headset. Das Unternehmen baut vielmehr den Helm des Charakters Star-Lord aus dem Film Guardians of the Galaxy nach und stattet diesen mit einem voll funktionsfähigen Blueooth-Headset aus. Der Preis für das kuriose Stück wird sogar überraschend niedrig sein.



Star-Lord mit Helm (Bild: http://marvel.com)

Hasbro ist ein weltweit bekannter Spielzeughersteller. Da kommt es etwas überraschend, dass das Unternehmen nun auch ein Bluetooth-Headset herstellen will. Hasbro wäre aber nicht Hasbro, wenn es sich dabei um ein normales Headset handeln würde. Und folgerichtig entwickelt die Firma aktuell das wahrscheinlich verrückteste Bluetooth-Headset überhaupt.

Selbst das Wort Headset ist eigentlich nicht ganz richtig. Zwar kann man das Gerät via Bluetooth ohne Probleme mit einem Smartphone koppeln und anschließend Musik hören oder telefonieren. Als Formfaktor hat Hasbro aber einen Helm gewählt. Und zwar nicht irgendeinen Helm: Das Headset sieht aus wie der Helm des Charakters Star-Lord aus dem Film Guardians of the Galaxy – genauer aus dem zweitem Film, der in diesem Frühsommer in die Kinos kommt.

Bluetooth-Headset als Vollhelm

Der Helm kann an verschiedene Kopfgrößen angepasst werden und soll somit sowohl Kindern als auch Erwachsenen passen. Die „Augen“ des Helms können zudem leuchten. Wie groß der Akku und wie lange die Laufzeit des Helmes sein werden, ist noch unbekannt. Der Preis wird angeblich bei rund 100 US-Dollar liegen.

Aktuell existiert von diesem Star-Lord-Bluetooth-Headset nur ein Prototyp. Ob er zum Start von Guardians of the Galaxy Vol. 2 am 5. Mai 2017 fertig wird, ist zudem unklar. Medien berichten, dass Hasbro das Headset wohl erst im Spätsommer oder Herbst auf den Markt bringen kann.

P.S.: Ein Traum wäre es zudem, wenn Hasbro den Helm so bauen würde, dass er als Motorradhelm zertifiziert werden könnte.