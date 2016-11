11.11.2016 - 14:16 Uhr Geschrieben von Martin Grabmair

Apples AirPods sind nicht die einzigen komplett kabellosen Bluetooth-Headsets. Über die Crowdfunding-Plattform Indiegogo hat ein Unternehmen nun ganz ähnliche Kopfhörer mit einem ähnlichen Namen erfolgreich finanziert. Der Unterschied: Diese Kopfhörer sind etwas kleiner als die AirPods, verwenden Bluetooth 4.2 und sind mit mehr als nur mit iOS kompatibel. Allerdings ist die Akkulaufzeit etwas schlechter.



11.11.2016 - 14:16 Uhr Geschrieben von Martin Grabmair

Die "Air" sind günstiger als die AirPods (Bild: Crazybaby Inc. via Indiegogo)

Spätestens seit Apple seine AirPods angekündigt hat, sind komplett kabellose Bluetooth-Kopfhörer mit Ladeschale in das Bewusstsein vieler Smartphone-Nutzer getreten. Eine große Auswahl gibt es bei diesen Kopfhörern allerdings noch nicht. Via Indiegogo hat das Unternehmen Crazybaby Inc. nun sehr erfolgreich den Produktionsstart solcher Kopfhörer finanziert. Zwar läuft die Crowdfunding-Kampagne noch für 21 Tage. Jedoch bereits jetzt hat das Unternehmen mehr als eine Million US-Dollar eingenommen. Erzielen wollte Crazybaby Inc. lediglich 50.000 US-Dollar.

Die „Air“-Kopfhörer sind kleiner als die AirPods

Die Kopfhörer unterscheiden sich im Detail etwas von anderen Geräten gleicher Bauart. Denn sie sitzen beinahe komplett im beziehungsweise am Ende des Gehörgangs. Das Gehäuse steht kaum in die Ohrmuschel vor. Die Kopfhörer selbst sind wasserfest und werden via Bluetooth 4.2 mit dem Smartphone verbunden. Anschließend können Nutzer unter anderem mit einem Tap auf die Außenseite der Kopfhörer verschiedene Sprachassistenten, darunter Siri, Alexa und Google Now, aufrufen und direkt mit dem Sprachassistenten sprechen. Selbstverständlich kann man dank des eingebauten Mikrofons mit den Kopfhörern auch telefonieren.

Lesetipp AirPods sollen nächste Woche erscheinen Die AirPods sollten eigentlich als Ergänzung zum klinkenlosen iPhone 7 Ende Oktober erscheinen, doch daraus wurde bekanntlich nichts. Nun soll es... mehr

Eine Akkuladung der Kopfhörer reicht für drei Stunden aus. Die Ladeschale enthält noch einmal genug Strom um beide Einheiten insgesamt fünf Mal aufladen zu können. Ein Problem könnte es aber bei den Namensrechten geben. Denn Crazybaby Inc. will seine komplett kabellosen Bluetooth-kopfhörer einfach nur „Air“ nennen.