19.02.2017 - 13:24 Uhr Geschrieben von Andreas Donath

Der USB Killer v3 sieht aus wie ein ganz normaler USB-Stick, wie er millionenfach im Umlauf ist. Doch wer ihn in einen Rechner einsteckt, zerstört ihn damit. Nun werden auch Adapter für die Lightning-Schnittstelle und für USB-C angeboten. Ihre Hardware ist in größter Gefahr.



19.02.2017 - 13:24 Uhr Geschrieben von Andreas Donath

USB Killer v3 mit Adapter für Lightning und USB-C (Bild: USBkill.com)

USB Killer v3 - gut erkennbar sind die kleinen Kondensatoren (Bild: USBkill.com)

USB Killer v3 (Bild: USBkill.com)

USB Killer v3 (Bild: USBkill.com) 1 /4

Der USB Killer v3 ist ein Stick, der absichtlich falsch verdrahtet ist und Überspannungen auf den für Daten gedachten Leitungen überträgt. Die Energie bezieht er aus eingebauten Kondensatoren. 200 Volt bringen die allermeisten Geräte innerhalb von Sekundenbruchteilen um. Beworben wird der Stick als sogenanntes ESD-Testgerät, berichtet Mac&i.

Die Abkürzung steht für Electrostatic Discharges (elektrostatische Entladungen) und weißt auf ein Problem hin, das weit verbreitet ist. Oft ist der Anwender statisch aufgeladen, und versetzt Hardware damit einem elektrischen Schlag. Dagegen gibt es Schutzschaltungen, die Schäden verhindern sollen. Doch für hohe Ströme sind sie oftmals nicht ausgelegt. Der Port geht dann kaputt und im schlimmsten Fall auch die dahinterstehende Hardware.

Der USB-Killer ist mit Adaptern für USB-C und Lightning erhältlich. Ob er wirklich ein Testgerät ist, darf bezweifelt werden. Es gibt ihn auch ohne Warnaufdruck und das deutet eher darauf hin, dass der Hersteller USBkill.com keine Skrupel kennt, das Gerät auch für Sabotageakte zu verkaufen. Explizit bewirbt der Hersteller den Stick allerdings nicht zu diesem Zweck.

Keine unbekannten Sticks nutzen

Wir können nur davor warnen, unbekannte USB-Sticks in seine Hardware zu stecken. Gerade in der Mac-Welt ist die Übertragung als direkter Datentransfer oder über die Cloud und gegebenenfalls per E-Mail möglich. Falls erforderlich können Daten auch verschlüsselt problemlos ohne USB-Stick getauscht werden.