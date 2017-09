Die Keynote von Apple rund um das iPhone X hat fast zwei Stunden gedauert und kann auf der Webseite von Apple noch einmal angesehen werden. Wer nicht so viel Zeit hat, kann auch auf unserer Video-Kurzzusammenfassung in 90 Sekunden zurückgreifen.

Das Logo von Apple erstrahlte bei dieser Keynote besonders bunt (Bild: Apple)

Neben dem Gedenken an Steve Jobs und der Vorstellung des nach ihm benannten Gebäudes, gab es eine Vielzahl an Hardware zu sehen. Den Anfang machte die Apple Watch Series 3, nun mit eigenem LTE-Modul. Die smarte Uhr wird so völlig unabhängig von iPhone und ermöglicht Telefonate, den Versand von Nachrichten oder das Streamen von Apple Music ganz ohne Smartphone.

[video id="https://youtu.be/kj_xah66icQ" /]

Wer einen passenden Fernseher hat, darf sich über den neuen Apple TV mit 4K freuen. Dank dem A10X-Chip, welcher auch im neuen iPad Pro verbaut ist, kann die Smart-TV-Box von Apple nun Inhalte aus iTunes in 4K wiedergeben. Besonders toll: Die Filme werden dabei genauso viel kosten wie in HD. Bereits gekaufte HD-Filme werden, soweit verfügbar, kostenlos auch in 4K zur Verfügung stehen. Weitere Anbieter wie Netflix oder Amazon Video werden ebenfalls bald Inhalte in entsprechender Auflösung bereitstellen können.

Lesetipp

Das X ist zurück! – Ein Kommentar

Trotz oder vielleicht auch gerade wegen der „Leaks“ der letzten Wochen haben Tim Cook und sein Team eine wirklich saubere und interessante... mehr

Und dann kamen die beiden neuen iPhone-Modelle. Zunächst wurde das iPhone 8 und 8 Plus mit Rückseite aus Glas, neuem LED-Display, Ladefunktion ohne Kabel und neuer Kamera, samt neuem Portraitmodus vorgestellt. Der Verkauf beginnt am 22. September, Vorbestellung ist ab dem 19. September möglich.

Produkthinweis kwmobile Hülle für Apple iPhone X - Kunstleder Case Handy Schutzhülle - Backcover Cover Dunkelblau Preis: 6,40 €

Danach kam das runderneuerte iPhone X mit randlosem OLED-Display, Face ID, neuer 3D-Frontkamera und ebenfalls kabelloser Ladefunktion dran und wurde nicht weniger als die Zukunft des Smartphones bezeichnet. Ab Anfang November beginnt der Verkauf der Geräte, dann kann sich jeder selbst ein Bild davon machen.