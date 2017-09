Trotz oder vielleicht auch gerade wegen der „Leaks“ der letzten Wochen haben Tim Cook und sein Team eine wirklich saubere und interessante Produktpräsentation auf die Beine gestellt: das iPhone X, zwei iPhone-8-Modell, eine neue Apple-Watch und das Apple TV 4K. Über zu wenig Neues kann man sich nicht beschweren. Einige Fragen bleiben trotzdem offen und werden sich erst nach ausgiebigen Tests beantworten lassen.

Tim Cook und sein Team hatten viel zu erzählen: iPhone 8, iPhone X, Apple Watch Series 3, Apple TV 4K – und Apple Park. (Bild: Screenshot)

Das iPhone X soll die Zukunft des Smartphones ins die Gegenwart holen. (Bild: Screenshot)

Das iPhone 8 ist nicht nur dem Namen nach deutlich mehr als "nur" ein iPhone 7s. (Bild: Screenshot)

Mit dem Apple TV 4K schließt Apple zur Konkurrenz auf. (Bild: Screenshot)

Die Apple Watch könnte Apples wertvollstes Produkt werden. Zumindest das wertvollste für die Träger der Smartwatch. (Bild: Screenshot)

Im iPhone X löst Face ID die bisherige Technologie Touch ID zum Entsperren des iPhone ab. (Bild: Screenshot)

Kabelfreies Laden ist nicht wirklich kabelfrei. Aber trotzdem eine nette Erweiterung des Funktionsumfangs. (Bild: Screenshot)

Das neue Kamerasystem erlaubt unglaublich gute Aufnahmen. (Bild: Screenshot)

Neues Zuhause für Apple: Apple Park mit dem Steve Jobs Theater. (Bild: Screenshot) 1 /9

Natürlich drehte sich auch beim diesjährigen September-Event alles um das iPhone. Anders als in den letzten Jahren stellte Apple allerdings gleich drei neue Modell vor: das iPhone 8, das iPhone 8 Plus und das iPhone X. Interessant ist dabei schon die Namensgebung. Eigentlich wären iPhone 7s und iPhone 7s Plus an der Reihe gewesen aber Apple wollte wohl klar machen, dass es hier einen wirklich großen technologischen Sprung gibt. Mit dem gläsernen Gehäuse gibt es auch erstmals seit dem iPhone 6 (2014) einen echten Designwechsel, obgleich keinen radikalen. Noch kurioser ist der Name des dritten iPhone-Modells, dem iPhone X. Das „X“ ist dabei eine römische Zehn, das Gerät heißt also gesprochen „iPhone Ten“, beziehungsweise „iPhone Zehn“. Diese Namenswahl ist deshalb kurios, weil Apple sich beim Mac-Betriebssystem doch gerade erst von der römischen 10 verabschiedet hatte.

Die Zukunft des Smartphones

Technologisch verspricht Apple mit dem iPhone X die Zukunft schon heute – respektive im November, denn ab dem 3.11.2017 will Apple mit der Auslieferung beginnen. Die augenfälligste Änderung ist das neue Display, das Apple „Super Retina Display“ nennt. Mit einer Bildschirmdiagonalen von 5,8 Zoll bei 458 PPI (Pixels Per Inch) erstreckt es sich über praktisch die gesamte Vorderseite des Geräts. Erstmals hat Apple sich dabei für ein stromsparendes OLED-Display entschieden, denn erstmals genüge diese Technologie den eigenen Ansprüchen, so Phil Schiller. Bislang waren vor allem die Helligkeit und die Farbtreue unter Par.

Das neue Riesendisplay (übrigens größer als beim iPhone 8 Plus, jedoch in einem kleineren Gehäuse) lässt allerdings keinen Platz mehr für einen Home Button mit Touch ID.

Gesichtserkennung – wie gut ist sie wirklich?

Statt Touch ID setzt Apple nun auf Face ID. Ein Blick und das iPhone X ist entsperrt, eine Wischgeste und man ist auf dem Homescreen. Damit das funktioniert kommt ein neues „True Depth Camera System“ zum Einsatz, das unter anderem auf Daten aus der Kamera, einem Infrarot-Sensor, einem Annäherungssensor und den Daten aus einer Punktprojektion mit 30.000 Scan-Punkten zurückgreift, um den iPhone-X-Besitzer zu identifizieren. Dabei fallen 600 Milliarden(!) Datei-Operationen pro Sekunde an, die in Echtzeit bearbeitet werden. Im Hintergrund werkelt eine „Neural Engine“, die all diese Daten auf dem Gerät verarbeitet – nichts gelangt in die Cloud oder in Fremde Hände. Vorbildlich, Apple!

Aber wie gut ist das System wirklich? Und wie gut ist es im Vergleich zu Touch ID? Sicherheitstechnisch soll es laut Phil Schiller, Apples Mann fürs Marketing, deutlich vorne liegen. Die Chance, das jemand zufällig, also durch zu ähnliche Fingerabdrücke, Touch ID umgehen konnte liegt bei 1:50.000. Für Face ID soll das Verhältnis 1:1.000.000 betragen.

Das sind beeindruckende Zahlen, ohne Frage. Für die zukünftigen Käufer des iPhone X zählt aber etwas ganz anderes: ist Face ID mindestens genau so zuverlässig, präzise und schnell wie Touch ID? Touch ID funktioniert in den bis zum 12.09.2017 aktuellen iPhone-Modellen und sicherlich auch in den neuen iPhone-8-Geräten unfassbar gut und unglaublich schnell. Apple hat die Messlatte hier wahnsinnig hoch gelegt – und wird sich dessen bewusst sein.

Das selbe System hilft Apple übrigens auch bei der Umsetzung von so genannten „Animoji“, animierten Emoji, die sich per Mimik steuern lassen. Vermutlich wird das auch das Feature sein, mit dem Apple die meisten Kunden zum iPhone X zieht. Zumindest wird es die Funktion sei, die bei vielen das „Haben will!“-Gefühl auslöst. Den bestmöglichen Gag dazu hat Apples Craig Federighi selbst auf der Bühne gemacht: „Falls Sie sich gefragt haben, was die Menschheit macht, wenn man ihr Zugang zur fortschrittlichste Gesichtserkennungsystem der Welt verschafft …“ – während sich ein Kackhaufen-Emoji lippensynchron zu seinen Worten bewegt.

Neue Kamera-Systeme

Alle drei neuen iPhones verfügen über stark verbesserte Kamera-Systeme gegenüber der Vorgängergeneration, wobei das des iPhone X das der 8er-Modell nochmals überflügelt.

Eigentlich ist hier fast alles neu: neue Sensoren, neue Farbfilter, eine neue Bilstabilisierungstechnologie, weniger Bildrauschen, bessere Farbtreue, noch besser in Aufnahmesituationen mit wenig Licht und keine Verzögerungen mehr beim „Einfrieren“ von Bewegungen. Außerdem beherrscht nun auch die Selfie-Kamera den Porträt-Modus und per Software können verschiedene Beleuchtungssituationen täuschend echt simuliert werden – fast so wie im Foto-Studio. Und das iPhone X legt eben überall nochmal eine Schippe drauf.

Was sich nach „OK, alles wie immer, alles besser“ anhört, ist nicht zu unterschätzen! Das iPhone ist ohnehin schon die beliebteste Kamera der Welt. Apple schickt sich an, es auch zur besten Kamera der Welt werden zu lassen. Zwar ist der Weg selbst zu Einsteiger-Spiegelreflexkameras noch ein relativ weiter – in unerreichbarer Ferne sind Aufnahmen in DSLR-Qualität aber sicherlich nicht mehr. Im Gegenteil: durch Softwareanpassung und andere „Tricks“ schafft Apple schon jetzt absolut überzeugende Ergebnisse. Und das hilft den Anschaffungspreis eines iPhone zu rechtfertigen. Aber dazu später mehr.

Kabelfreies Laden

Eine weitere Neuerung – zumindest für iPhones – ist das kabelfreie Laden. Nun, natürlich ist das eine Mogelpackung. Zwar kann man das neue iPhone nun auf eine Ladematte oder -platte legen und es aufladen, ohne aktiv ein Kabel in das Gerät stecken zu müssen. Es ist aber natürlich trotzdem weiter vorhanden, nämlich zwischen der Steckdose und der Ladematte. „Kabelfrei“ ist also mindestens eine Übertreibung. Interessant und erfreulich ist jedoch, dass Apple mit einer der weltweit führenden dieser Wireless-Charging-Technologien, Qi, zusammenarbeitet. So ist nicht zwingend neues Aufladeequipment von Apple oder einem der vorgestellten Partner (vor allem Mophie und Belkin) erforderlich. Das iPhone kann auch mit den entsprechend vorbereiteten Ikea-Möbeln geladen werden. Schön, dass Apple hier kein eigenes Süppchen kocht, sondern auf einen Industriestandard setzt und sogar noch hilft, diesen zu verbessern.

Offen ist die Frage, wie lange es dauert eins der neuen iPhone-Modell kabelfrei aufzuladen. In einem unserer letzten Test mit Qi-Ladeequipment (Lade-Matte plus Wireless-Charging-Hülle für das iPhone 7 Plus) stellt sich erneut heraus, dass dieser Vorgang signifikant länger dauert als das Laden mit eingestecktem Lightning-Kabel. Und wir reden hier nicht Minuten, sondern von Stunden, die es länger dauert.

Wireless Charging ist also praktisch für das Aufladen über Nacht, wenn die Aufladedauer praktisch egal ist oder über tagsüber am Arbeitsplatz oder im Auto zumindest nichts an Akku-Ladung zu verlieren. Für den Panik-Fall „Verdammt, mein Akku ist gleich leer!“ wird es aber nicht taugen.

Preis und Lineup

Während die Preisentwicklung beim iPhone 8 moderat ist (799 Euro für das 64-Gigabyte-Modell, bzw. 909 Euro für das iPhone 8 Plus mit 64 Gigabyte Speicherplat), ist der Preis des iPhone X ein echter Brecher. Auch hier lagen die vorab durchgesickerten Informationen richtig: 999 US-Dollar, die sich mit dem Apple-Taschenrechner in 1149 Euro übersetzen. Trotzdem werden genug Leute die Kreditkarte zücken. Das ist auch in der Vielseitigkeit des iPhone begründet. Es ist eben nicht nur ein Handy. Sondern auch ein mobiler Computer. Ein Video-Player für unterwegs. Eine mobile Spielekonsole. Ein Navigationssystem. Ein iPod-Ersatz. eine verdammt gute Kamera. Ein Ebook-Reader. Ja, sogar eine Taschenlampe und wenn hierzulande endlich Apple Pay funktioniert sogar ein Portemonnaie. Dafür ist der Preis dann wieder attraktiv. Oder zumindest attraktiv genug, dass man ihn sich schönrechnen kann.

Interessant ist Apples Entscheidung mit einem unglaublich großen iPhone-Lineup ins Weihnachtsquartal zu starten. Nicht nur die Vorgängergeneration (iPhone 7) darf bleiben. Auch das iPhone 6s und das iPhone 6s Plus, sowie das iPhone SE bleiben im Rennen. Wer bis zum 3. November, dem Verkaufsstart für das iPhone X wartet, wird aus nicht weniger als acht iPhone-Modellen wählen dürfen – und das berücksichtigt noch nicht die verschiedenen Speicherausstattungen!

Und auf dem großen Bildschirm?

Andere Neuerungen gerieten hinter den iPhone-Ankündigungen ins Hintertreffen. Das liegt im Fall des Apple TV auch daran, dass die Neuigkeiten nicht sonderlich spektakulär waren. Mit der Unterstützung von 4K- und HDR-Material schließt Apple zur Konkurrenz auf. Eine echt Überraschung ist, dass 4K-Inhalte in iTunes nicht mehr kosten werden als HD-Filme. Eine noch größere Überraschung ist, dass Apple einen Deal mit fünf großen Filmstudios (Fox, Lionsgate, Paramount, Universal und Warner Bros.) geschlossen hat, der es Apple-Kunden, die bereits Filme in HD erworben haben, diese kostenfrei auf 4K upzugraden, sollte eine 4K-Version verfügbar sein.

Das wichtigste Apple-Produkt

Wirtschaftlich gesehen führt natürlich kein Weg an der enormen Wichtigkeit des iPhone für Apple vorbei. Auf ideeller Ebene setzt allerdings die Apple Watch an, am iPhone vorbei zu ziehen. Neben einem deutlichen Komfort-Update durch ein eigenes LTE-Modul, so dass noch mehr Funktionen auch ohne ein iPhone in der Nähe genutzt werden können, punktet Apple vor allem im Gesundheitsbereich. So erfährt der Pulsmesser, beziehungsweise die Auswertung dessen Daten, eine signifikante Aufwertung. Die Apple Watch erkennt nun eine erhöhte Herzfrequenz nicht nur, es warnt auch bei erhöhten Herzfrequenzen wenn sie ansonsten keine Aktivitäten feststellen kann – also wenn der Ruhepuls deutlich zu hoch ist. Außerdem kann die Apple Watch Herzrhythmusstörungen erkennen und den Träger warnen. Dies geschieht allerdings zunächst in Zusammenarbeit mit Stanford Medical und vorerst nur in den USA.

Die Apple Watch wird immer brauchbarer und ein immer wertvollerer Begleiter – nicht nur für Technikfans, sondern eben auch für Otto-Normal-Verbraucher.

Apples größtes Produkt

Direkt zu Anfang der Präsentation gab Tim Cook einen Einblick in das bislang imposantes Apple-Projekt: den neuen Apple Campus und das „Steve Jobs Theater“, in dem die Präsentation am Dienstag abgehalten wurde. „Apple Park wurde gebaut, um Apples Werte in Sachen Technologie und Umwelt zu reflektieren,“ so Tim Cook. Kein Wunder also, das die Gebäude durchdesignt sind und die gesamte Anlage zu 100 Prozent auf erneuerbaren Energien läuft.

Und auch ein Dankeschön in Richtung Steve Jobs, dem wir als Apple-Fans uns gerne anschließen, durfte in Tim Cooks Begrüßung nicht fehlen: „Steves Vision und Leidenschaft leben hier im Apple Park und überall bei Apple weiter. Heute, wie an jedem Tag, ehren wir ihn.“ („Steve’s vision and passion live on here at Apple Park, and everywhere at Apple. Today, as in all days, we honor him.“)

Mit der heutigen Präsentation hat Tim Cook einmal mehr unter Beweis gestellt, dass er nicht angetreten ist, um Apple zu verwalten, sondern um Apple weiterzuentwickeln.