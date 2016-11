Das jüngste Update von Swift Playgrounds enthält neue Inhalte, darunter auch einen neuen Programmierkurs. Version 1.1 steht ab sofort im Mac App Store zum Download bereit.

Swift Playgrounds auf dem iPad (Bild: Apple)

Apple hat die App Swift Playgrounds aktualisiert, mit der vor allem jüngere Nutzer, generell aber alle Leute für das Programmieren interessiert werden sollen. Version 1.1 bietet einen neuen interaktiven Kurs „Learn to Code 3“. Zudem wurden die vorherigen beiden Kurse überarbeitet und es gibt eine neue Herausforderung „Hour of Code“. Diese wird passend zur Ankündigung Apples angeboten, gleichnamige „Hour of Code“-Workshops in ausgewählten Apple Stores zu besuchen. Diese finden in der Zeit vom 5. bis 11. Dezember statt.

Auch wird das Programmierenlernen noch etwas interaktiver, da Apple jetzt auch Musik und Soundeffekte in die Übungen integriert hat.

Swift Playgrounds wurde erst diesen Sommer im Rahmen der World Wide Developers Conference 2016 vorgestellt. Die Veröffentlichung erfolgte im September.