Apple stellte auf seinem Mac-Event zwei neue MacBook-Pro-Varianten vor, die das Unternehmen völlig neu designt hatte. Teil des neuen Designs ist auch eine Touch-Leiste, die sich wie erwartet oberhalb der Tastatur befindet. Diese Touch Bar ist aber viel mehr als nur ein neues Eingabegerät. Denn eigentlich hat Apple nun ein langes und schmales iPhone im MacBook Pro untergebracht.



Da haben sich wohl alle geirrt. Apples neue MacBook-Pro-Generation hat keine Magic Toolbar erhalten, sondern eine Touch Bar. Was diese Touch Bar aber sein wird, davon hatten die meisten aufgrund ungewöhnlich früher und präziser Leaks eine recht genaue Vorstellung. Denn bei dieser Neuerung handelt es sich um ein zweites Display oberhalb der Tastatur. Dieses Display ist ein schmaler dünner Streifen, der dort die Funktionstasten des Keyboards ersetzt – und zwar nicht nur in Bezug auf ihren Ort, sondern auch in ihrer Funktion.

Die Touch Bar aber nun als „digitale Funktionstasten“ zu bezeichnen, wäre eine riesige Untertreibung ihrer Fähigkeiten. Zwar findet man die Funktionstasten in diesem Touchscreen tatsächlich wieder. Er kann aber sehr viel mehr. Wie Apple auf seinem Mac-Event am Donnerstagabend sehr eindrucksvoll zeigte, ist die Touch Bar mitnichten mit Eingabegeräten wie dem Keyboard oder dem Trackpad vergleichbar. Viel eher drängt sich der Vergleich mit dem iPhone-Display auf, nur eben in sehr lang und sehr schmal. Aber es muss ja auch keine Inhalte, sondern nur Buttons und andere Werkzeuge anzeigen.

Die Touch Bar ist quasi ein iPhone-Display im MacBook Pro

Die Touch Bar und ihre Funktionen ändern sich kontextabhängig. Man kann beispielsweise direkt auf der Touch Bar durch eine Anwendung wie Mail navigieren, also mit einfachen Touch-Gesten zwischen Mails blättern. Schreibt man einen Text, zeigt die Touch-Leiste, die übrigens mit einer Retina-Auflösung kommt, Wortvorschläge an, die der Nutzer dort autovervollständigen kann noch während er tippt – ganz ähnlich wie auf der iOS-Tastatur also. Und Smileys beziehungsweise Emojis gibt es natürlich auch. Außerdem kann man mithilfe dieses Touchscreens durch Bilder blättern, in Videos spulen oder viele weitere Aufgaben erledigen, für die man bisher mit der Maus über das Display musste. Ach ja, und so ganz nebenbei hat Apple auch noch Touch ID in dieser Leiste untergebracht.

Als wäre das allein nicht schon eine hervorragende Neuerung, holte sich Apple noch Hilfe mit auf die Bühne, die die Fähigkeiten dieser einzigartigen Verbesserung deutlich Eindrucksvoller zeigte. Der erste Gast war Adobe: Das Unternehmen demonstrierte, wie man diesen neuen Touchscreen des MacBook Pro für Photoshop verwenden kann. Darüber können Nutzer beispielsweise direkt das Farbspektrum des Bildes steuern. Gleichzeitig können sie mit der anderen Hand das Trackpad bedienen oder Hotkeys auf der Tastatur ausführen. Anschließend zeigte ein DJ live auf der Bühne anhand der App Djay Pro, wie man die Touch Bar als vollständiges DJ-Werkzeug für Live-Auftritte verwenden kann und mixte direkt über ein paar Minuten hinweg. Außerdem kündigte Apple an, dass die Touch Bar tief in die neue Final-Cut-Pro-Version integriert wird, wo sie für feuchte Träume bei Video-Editoren sorgen dürfte. Und zu guter Letzt verriet das Unternehmen, dass auch Microsoft mit Office und Skype for Business, DaVinci Resolve und viele andere Anwendungen die Touch Bar integrieren werden.

Apple hat das neue MacBook Pro mit nichts weniger als einem zweiten Display ausgestattet. Dieses zweite Display ist ein Touchscreen mit vielen verschiedenen Anwendungsmöglichkeiten. Das Unternehmen hat das MacBook Pro auf diese Weise zu einem Hybriden gemacht, wie es Microsoft bereits seit Jahren umzusetzen versucht. Während Microsoft aber jahrelang versuchte sein Betriebssystem auch für Touch zu optimieren, was nur mäßig gelang, ist es Apple schlauer angegangen. Denn Apple muss bei seinem Hybriden das Betriebssystem macOS eben nicht an die Touch-Bedienung anpassen. Die Lösung heißt ganz einfach Touch Bar.