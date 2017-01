Alexander Trust, Autor bei Mac Life (Bild: Alexander Trust)

Da hat ein vermeintlich sympathisches Unternehmen ein anderes sympathisches Unternehmen aufgekauft. Die Mathematik macht es vor: Minus mal Minus ergibt Plus. In unserem Fall aber mit umgekehrten Vorzeichen. Denn durch die Übernahme hat sich der Lifestyle-Konzern für Fitnessutensilien im Handumdrehen unsympathisch gemacht. Jedenfalls ist das meine Meinung. Wie das allerdings so ist mit Meinungen, sie sind keine Wahrheiten. Denn am Ende wird in ein paar Jahren wahrscheinlich kein Hahn mehr danach krähen.

Pebble war ein Unternehmen und eine Marke, die aus dem Crowdfunding kommt. Dort hat man viele Rekorde gebrochen. Jenseits von nicht einsehbaren Verkaufszahlen der Apple Watch und namhaften Konkurrenzprodukten waren es die Crowdfunding-Aktionen von Pebble, die uns vor Augen führten, welch enormes Potenzial in dieser Produktkategorie schlummert. Pebble hat seine monetären Ziele auf Kickstarter regelmäßig um ein Vielfaches übertroffen. Zuletzt kamen für die Pebble 2 und die Time 2, sowie den Pebble Core knapp 13 Millionen US-Dollar zusammen. Doch dann kam FitBit. Das Unternehmen mit der Lifestyle-Marke vertreibt vor allem Fitnessarmbänder und möchte selbst in den Markt der Smartwatches eindringen. Was liegt da näher als Know-how von außen einzukaufen. Genau das ist geschehen. Allerdings fühlt sich das Ganze nicht wie eine Übereinkunft auf Augenhöhe an (Joint Merger), sondern viel eher wie eine „feindliche Übernahme“. Denn was kurze Zeit später bekannt wurde lässt die treuen Pebble-Fans mit Grummeln im Bauch zurück: Die bereits angekündigten Pebble 2, Time 2 und Pebble Core werden nicht mehr erscheinen. Fitbit wird Pebble nicht fortführen, sondern ausschlachten.

