30.10.2016 - 17:09 Uhr Geschrieben von Andreas Donath

Sowohl Apple als auch Microsoft haben in der vergangenen Woche neue Notebooks vorgestellt. Wir stellen die Frage, worin sich MacBook Pro 13 Zoll und das Surface Book unterscheiden und welche Gemeinsamkeiten sie haben.



30.10.2016 - 17:09 Uhr Geschrieben von Andreas Donath

MacBook Pro (rechts) versus Surface Book (Bild: Apple/Microsoft/Bildmontage: Mac Life)

Die erste Frage: Was kostet das MacBook Pro und was zahlt der Interessent für das neue Surface Book von Microsoft? Überraschende Antwort: Das Microsoft-Gerät ist deutlich teurer.

Für das MacBook Pro mit 13-Zoll-Display und i5 werden etwa 1.700 Euro verlangt. Die Version mit i7 Prozessor kostet 2.059 Euro. Das Surface Book mit i7 und 256 GByte großer SSD ist ausschließlich mit 13,5 Zoll großem Bildschirm erhältlich und soll 2.400 US-Dollar kosten. Das entspricht (ohne Steuern!) etwa 2.200 Euro. Ein Preis für Deutschland wurde offiziell noch nicht genannt, wir rechnen etwa mit 2.600 Euro. Das ist wohlgemerkt die Basisversion.

Beide Geräte sind besonders energieeffizient, schlank und dennoch auf Leistung getrimmt. Das MacBook Pro soll 10 Stunden mit einer Akkuladung durchhalten, das Surface Book 12 bis 16 Stunden. Das MacBook ist etwa 1,5 cm dick, das Surface Book 1,3 bis 2,3 cm. Das Apple-Notebook bringt in der 13-Zoll-Version 1.370 Gramm auf die Waage, beim Microsoft-Modell 1.515 Gramm.

Übrigens sind beide Geräte mit 8 bis 16 GByte erhältlich - in keinem Fall wird eine 32-GByte-Variante verkauft, auch wenn sich das einige Fans wünschen. Apple begründete den Schritt mittlerweile: Ein 32-GByte-Modell würde zuviel Strom benötigen. Die SSD fasst in beiden Fällen je nach Ausstattung zwischen 256 und 1 TByte Daten.

Die Grafikauflösung weicht leicht voneinander ab. Das MacBook Pro 13 Zoll kommt auf 2.560 x 1.600 Pixel, das 13,5 Zoll große Surface Book kommt auf 3.000 x 2.000 Pixel. Das MacBook Pro arbeitet mit der internen Grafiklösung Intel Iris Graphics 550. Im Surface Book werkelt die dezidierte Lösung NVIDIA GeForce GTX 965M mit 2 GByte GDDR5-RAM.

Apple bleibt Innovationsführer

Die sonstigen Hardware-Unterschiede liegen im Detail. Der Touch Bar und dem Fingerabdruckscanner des MacBook Pro hat Microsoft nichts entgegenzusetzen. Microsoft bietet allerdings eine Stiftbedienung und den Tablet-Modus an. Das gibt es bei Apple nur in der iOS-Welt.

Im Hinblick auf die Schnittstellenvielfalt geht der Punkt an Microsoft. Apple setzt auf USB-Type-C mit Thunderbolt 3, während Microsoft traditionell zwei USB 3.0, einen Mini DisplayPort und einen SD-Kartenleser verbaut. Apples Entscheidung, auf USB-Type-C zu setzen, ist hingegen recht mutig. Viele Anwender werden aber Adapter kaufen müssen, um alte Hardware weiter nutzen zu können. Eventuell ist der Kauf einer Docking-Station hilfreich. So muss nur ein einziges Kabel an- und abgesteckt werden, an dem dann der gesamte Gerätepark hängt.

Fazit:

Für Apple-Fans dürfte es keine Frage sein, welches Notebook besser ist. Die Tablet-Funktion des Surface-Book ist eher Spielerei als alltagsrelevant und wer nicht gerade Grafiker ist, braucht auch keine Stift-Bedienung bei einem Notebook. Die Touch Bar ist deutlich innovativer und der Fingerabdruckscanner, der nicht nur zum Entsperren des Notebooks genutzt wird sondern auch zum Bezahlen, ist ebenfalls nicht zu verachten. Bei den Schnittstellen war Apple äußerst mutig und hat alte Zöpfe abgeschnitten. Microsoft ist hier deutlich konservativer. Am überraschendsten ist aber, dass Microsoft das Surface Book deutlich teurer verkauft als Apples das MacBook Pro anbietet.