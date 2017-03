23.03.2017 - 09:10 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein

Zeitgleich mit dem Start der Android-Variante hat Nintendo ein großes Update für Super Mario Run veröffentlicht. In Version 2.0 gibt es zahlreiche Neuerungen, die vor allem Spieler der kostenfreien Variante freuen dürfte. Auch neue spielbare Charaktere und sowie neue Gebäude sind mit an Bord. Nebenbei hat man natürlich noch die Performance verbessert und weitere Fehler ausgemerzt. Wir verraten Ihnen die Neuerungen im Detail.



Super Mario Run kann nun in Version 2.0 aus dem App Store geladen werden. Die Aktualisierung bringt viele neue Funktionen, von denen vor allem die Spieler der kostenlosen Version profitieren können. So kann jetzt Bowser Prüfung gespielt werden. Mit dem Abschluss der Herausforderung darf man sich über die Freischaltung der Welt 1-4 freuen.

In der neuen Welt werden dann neue Kurse erscheinen, in denen sich nun auch blaue und grüne Toads sammeln lassen, die für die Freischaltung neuer Gebäude benötigt werden. Gleichzeitig erhöht man in Version 2.0 die Erscheinungshäufigkeit der gefärbten Toads in der Toad-Rallye. Dadurch lassen sich die Gebäude noch schneller freischalten. Yoshi gibt es ab sofort in verschiedenen Farben. Je nach ausgewählter Yoshi-Farbe können Sie in der Toad-Rallye mehr Toads dieser Farbe erspielen.

Übrigens gibt es jetzt einen Anfängermodus. Wenn man diesen auswählt, dann kann man die Kurse ohne das lästige Zeitlimit spielen. Dadurch lassen sich besonders schwierige Kurse im Vorfeld erkunden. Nicht nur der Anfängermodus macht Super Mario Run einfacher sondern auch die neue „So wird gespielt"-Erklärung. Diese wurde nochmals überarbeitet und ist nun noch leichter verständlich. Darin werden nämlich Spezialtechniken und andere wichtige Details des Spiels genau erklärt und sind besonders für Mario-Anfänger äußerst hilfreich.