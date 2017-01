08.01.2017 - 12:17 Uhr Geschrieben von Andreas Donath

Smartphone-Nutzer in Russland können LinkedIn nicht mehr aus den App Stores von Google und Apple herunterladen. Ein russisches Gericht befand, dass LinkedIn mit den russischen Gesetzen nicht im Einklang steht. Nun ging es auch den Apps an den Kragen. Offiziell geht es um Datenschutz.



08.01.2017 - 12:17 Uhr Geschrieben von Andreas Donath

Hat der Kreml die US-Wahl massiv beeinflusst? (Bild: Larry Koester /„Kremlin” / CC BY 2.0)

Die LinkedIn-App für Smartphones und Tablet ist in Russland nicht mehr erhältlich. Der Grund ist eine gerichtliche Verfügung, nachdem Apple und Google die App nicht mehr in ihren lokalen App Stores veröffentlichen dürfen. Vor einigen Wochen wurde LinkedIn die Erbringung seiner Dienste in Russland bereits untersagt, weil die Daten russischer Bürger außerhalb der Grenzen des Landes gespeichert würden. Das entzieht die Daten auch dem Zugriff der staatlichen Organe.

Das dürfte auch für die meisten anderen US-amerikanischen Unternehmen zutreffen. Bisher wurden aber keiner weiteren Rechtsstreitigkeiten bekannt. Die US-Geheimdienste werfen Russland vor, die US-Wahl massiv beeinflusst zu haben. Erst am Freitag, den 6. Januar wurde ein Bericht der Geheimdienste veröffentlicht, nach dem Russlands Präsident Vladimir V. Putin die Wahlbeeinflussung befohlen habe.

LinkedIn aus den USA ist ein soziales Netzwerk zur Pflege von Geschäftskontakten und dem Aufbau neuer Verbindungen. In mehr als 200 Ländern sind mehrere Hundert Millionen Nutzer registriert. LinkedIn gehört seit Dezember 2016 zu Microsoft.

LinkedIn soll nach Angaben der New York Times, deren App jüngst in China blockiert wurde, mehrere Millionen Nutzer in Russland haben.

