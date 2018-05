​Sonnet Solo 10G Thunderbolt 3 Adapter präsentiert. Sie benötigen für Ihr MacBook oder andere Laptops eine schnelle Netzwerkanbindung? Sonnet bietet jetzt ein neues Zubehör an, das den Datentransfer per LAN-Anschluss mit 10 Gigabit Übertragungsrate möglich macht. Die kompakte Box wird per TB3 an den Computer angeschlossen und bietet ihrerseits einen RJ45-Anschluss. Das Gerät ist auch mit Windows kompatibel und benötigt keine separate Stromversorgung.