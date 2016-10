18.10.2016 - 13:51 Uhr Geschrieben von Martin Grabmair

Seit Monaten warten wir auf eine Ankündigung Apples für ein Virtual- oder Augmented-Reality-Gerät. Das Unternehmen zeigt sich von dieser Technologie sehr begeistert und misst ihr viel Potenzial bei. Allerding hat Apple im Gegensatz zur gesamten Konkurrenz bisher keine Anstalten gemacht, ein solches Gerät vorzustellen. Nun haben wir jedoch einen Hinweis darauf erhalten, wie Apple sich die eigene VR- und AR-Umsetzung vorstellt.



18.10.2016 - 13:51 Uhr Geschrieben von Martin Grabmair

Smarte Kontaktlinsen sind Apples Weg in die AR (Bild: EPGL / firmbee via MockDrop)

Ein Hersteller für medizinische Geräte hat möglicherweise Apples Pläne für die Virtual Reality beziehungsweise Augmented Reality verraten. Denn das Unternehmen EPGL hat angekündigt, iOS-Anwendungen für „smarte Kontaktlinsen“ zu entwickeln. Offenbar wird EPGL bei diesem Projekt eng mit Apple zusammenarbeiten.

EPGL hält ein Patent an einer Technologie, die smarte Kontaktlinsen ermöglicht. Diese Technologie benötigt sehr wenig Strom und ist zu einem gewissen Grad flexibel. Deshalb kann sie unter anderem in Kontaktlinsen untergebracht werden. Das Bild wird bei diesen smarten Linsen direkt auf die Retina das Auges projiziert. Auf diese Weise wäre Augmented Reality realisierbar, ohne dass Nutzer auf Brillen wie die Google Glass, Microsofts kommende HoloLens oder andere Geräte zurückgreifen müssten. Diese Linsen wären außerdem dazu in der Lage, Menschen mit verletzter Kornea wieder klar sehen zu lassen. Der Strom, den diese Linsen benötigen, könnte anderen Patenten von EPGL zufolge möglicherweise sogar über das Blinzeln des Trägers generiert werden. EPGL möchte diese Patente nun in naher Zukunft in Geräte für den Massenmarkt umsetzen. Allerdings benötigt das Unternehmen hierfür einen Software-Partner und diesen hat es offenbar in Apple gefunden.

Smarte Kontaktlinsen sind die Technologie, auf die Apple nur gewartet hat

Apple hat bisher als einer der wenigen Hersteller keine Virtual- oder Augmented-Reality-Geräte angekündigt. Gleichzeitig hat sich Apples Chef Tim Cook jedoch mehrmals sehr begeistert zu dieser Technologie geäußert. Dass das Unternehmen also ein VR- oder AR-Produkt entwickelt, gilt deshalb als gesichert. Und die smarte Kontaktlinse könnte nun genau die Technologie sein, die Apple benötigt, um ebenfalls in diesen Markt einzusteigen. Denn VR- und AR-Brillen, wie wir sie bisher zu sehen bekamen, sind definitiv nicht Apples Stil.

Bisherige VR- und AR-Geräte haben mit einem ganz speziellen Problem zu kämpfen, das Apple gerne eliminieren möchte. Googles Augmented-Reality-Brille Google Glass ist unter anderem deshalb gescheitert, weil sie ein gewisses Stigma besaß. Träger der Brille wurden als Nerds belächelt und mehrere Restaurants verboten das Tragen von Google Glass sogar. Die Angst vor heimlichen Foto- und Video-Aufnahmen, die mit so einer Brille möglich sind, war einfach zu groß. Microsofts Hololens scheint dagegen ausschließlich für die Nutzung in einem Gebäude gedacht zu sein und soll wohl langfristig eher den herkömmlichen Bildschirm eines Computers ersetzen. Echte Virtual-Reality-Brillen, beispielsweise die Oculus Rift, die PlayStation VR oder die Gear VR sind dagegen Spielekonsolen. Auf die Straße wird sich mit all diesen Produkten also kaum jemand trauen, selbst wenn sie dafür gedacht wären.

Smarte Kontaktlinsen würden Apples eigene, strenge Anforderungen an Technologie erfüllen

Apple will aber Geräte entwickeln, die gleichzeitig praktisch sind, intuitiv bedient werden können und somit keinerlei Expertise benötigen, sehr gut aussehen und auf diese Weise Teil des Alltags werden können. Idealerweise sind Apples Produkte sogar eine Lifestyle-Entscheidung oder ein modisches Statement, wie beispielsweise der iPod, das iPhone oder ganz im speziellen die Apple Watch. Ein Nerd-Image kann dagegen keinem einzigen Apple-Produkt seit dem Newton zugeschrieben werden.

EPGLs smarte Kontaktlinsen könnten hier genau der richtige Weg für Apple sein. Denn sie sind offenbar nicht nur praktisch, sondern fallen kaum auf und haben neuerdings auch ein erstes Vorgängerprodukt: die AirPods. Diese Geräte sind eigentlich viel weniger Kopfhörer und viel mehr Apples erster Schritt in die Augmented Reality. Schließlich ist auch Siri, die dank den AirPods permanent im Ohr zur Verfügung steht, nichts Anderes als ein Augmented-Reality-Feature. Außerdem sind die AirPods klein, praktisch und nicht sehr auffällig aber trotzdem schön anzusehen. Apple hat mit diesen Geräten sehr erfolgreich ein Nerd-Gerät, nämlich Bluetooth-Headsets, weiterentwickelt und dabei gleichzeitig den Nerd-Faktor eliminiert. Bei den smarten Kontaktlinsen würde dies wahrscheinlich ganz genauso funktionieren.