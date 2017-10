Mit dem Tradfri-System gelang Ikea der preisgünstige Einstieg in die Smart-Home-Zukunft. Leider fehlt aktuell noch immer der versprochene Support für Apples HomeKit, dieser sollte per Update nachgereicht werden. Scheinbar gibt es aber noch immer technische Probleme, die die Anpassung verhindern. Ein Update ist aktuell nicht in Sicht.

Die Tradfri-Reihe biete verschiedenste smarte Beleuchtungssysteme für relativ wenig Geld (Bild: Ikea)

Erst im August gab Ikea auf seiner Facebook- und Supportseite kurzzeitig bekannt, dass ihr smartes Lampensystem Tradfri sich nun endlich über HomeKit auch mit Siri steuern lässt (wir berichteten darüber). Leider musste Ikea relativ schnell wieder zurückrudern, da es scheinbar zu technischen Problemen gekommen war. Als neuer Termin wurde relativ unverbindlich der Herbst genannt, bisher ist ein Update nicht in Sicht. Ikea selbst spricht zur Zeit noch von technischen Problemen, die eine Anbindung an HomeKit verhindern würde. Welche Probleme genau dies seien, darüber schweigt Ikea.

Das Tradfri-System ist Ikeas erstes Smart-Home-Produkt und überzeugt durch sein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis und die inzwischen sehr gute Verfügbarkeit in allen Ikea-Möbelhäusern und dem Online-Shop. Das System umfasst dabei verschiedene Geräte. Von der einfachen per App und Funkschalter steuerbaren Lampe für 10 Euro, bis hin zu farblich anpassbaren Lichtpaneelen. Aktuell ist für die Nutzung noch eine Fernbedienung, oder eine App von Ikea nötig. Hierfür wird allerdings zusätzlich ein Gateway für rund 30 Euro vorausgesetzt. Bereits bei der Vorstellung der Produktreihe versprach Ikea ein Update für eben dieses Gateway, um das System an Apples HomeKit anzubinden.