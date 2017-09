Dank iOS 11 können viele aktuellere iPhone- und iPad-Modelle, ohne zusätzliche Hilfsmittel, Augmented Reality nutzen. Eine der Apps, die Apple bereits im Juni auf der Entwicklerkonferenz präsentierte, war IKEA Place. Nun ist die Anwendung auch im deutschen App Store erschienen und lässt Sie die eigene Wohnung mit AR virtuell einrichten.

Nicht nur Sessel lassen sich virtuell im Raum platzieren (Bild: IKEA)

Das Augmented Reality nicht nur für Spiele eine Bereicherung sein kann, sondern auch sehr nützliche Funktionen damit realisierbar sind, zeigt die App IKEA Place. Mit ihr lassen sich Möbelstücke, Lampen und andere Einrichtungsgegenstände zunächst in einer Art Katalog auswählen und anschliessend virtuell im Raum platzieren. Danach kann der Nutzer um das Objekt herumgehen, sich ihm nähern und es aus verschiedenen Blickwinkeln betrachten. Ziel ist es, eine Hilfestellung für die zum Raum passende Möbelauswahl zu bieten.

Dank dem Framework ARKit von Apple, welches mindestens einen A9-Chip voraussetzt und sich so zum Beispiel ab dem iPhone 6s und SE einsetzen lässt, bleiben die virtuellen Möbel fest im Raum stehen und lassen sich in einer realistischen Größe darstellen. Mac Life konnte die App bereits vor einigen Tagen testen und zeigt sie mit einigen anderen AR-Apps in einem Video.

Beim Test lief die App bereits sehr stabil und zeigte realistische Ergebnisse an. Allerdings darf der Raum, in welchen die Möbel projiziert werden, nicht zu klein und nicht zu voll sein. Das Platzieren der virtuellen Objekte ist sonst recht kniffelig. IKEA Place ist kostenlos im App Store verfügbar, setzt iOS 11 voraus und unterstützt sowohl verschiedene neuere iPhone, als auch iPad-Modelle. Die Liste der kompatiblen Geräte ist in der App-Beschreibung aufgeführt.