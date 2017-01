Apple hat die Kamera des iPhone immer schon in den Fokus der Aufmerksamkeit gerückt. Das ist bei den neuen Modellen iPhone 7 und iPhone 7 Plus nicht anders. Diese bieten eine nochmals verbesserte Kamera mit optischer Bildstabilisierung, einer ƒ/1.8 Blende und einem Objektiv mit sechs Elementen. Da jedoch Bilder mehr als 1000 Worte sagen, lässt das Unternehmen aus Cupertino genau diese sprechen, und zwar in einer Fortsetzung der „Shot on iPhone“-Kampagne.

<

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

…

23

> Mit dem iPhone 7 (Plus) aufgenommen: Bergwanderer in der Dämmerung (Bild: Reuben Wu) <

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

…

23

>

Da die Kameras des iPhone 7 und des Plus-Modells noch bessere Aufnahmen unter schlechten Lichtverhältnissen erzeugen können, nennt der Anbieter die aktuelle Kampagne nun „One Night Shot on iPhone“ und präsentiert uns allen wundervolle Nachtaufnahmen, die mit dem Apple-Smartphone entstanden sind. Wir wollen Ihnen einige davon in einer Auswahl präsentieren. Klicken Sie sich durch die Galerie – klicken Sie einfach aufs Bild, statt auf die Navigation, damit das Browserfenster den Fokus behält, um von einem Bild zum nächsten zu wechseln.

Deshalb sind die iPhone-7-Fotos so gut

Technisch hat sich beim iPhone 7 (Plus) die Kamera gegenüber dem Vorgängermodell noch einmal verbessert. Eine optische Bildstabilisierung sorgt für einen Ausgleich der Unschärfe, der sonst durch Bewegung und unruhige Hände verursacht wird. Besonderes Augenmerk gilt einem Sensor, der dem Objektiv hilft, selbst kleinste Bewegungen auszugleichen. Dadurch fällt zudem die Belichtungszeit bis zu dreimal so lang aus als beim iPhone 6s.

Und wenn es um höheren Lichteinfall auf den Kamerasensor geht, spielt außerdem die größere ƒ/1.8 Blende eine Rolle. Noch mehr Helligkeit bietet das iPhone 7 (Plus) gegenüber dem Vorgänge dank seines LED-Blitz. Darin sind vier intelligente LEDs verbaut, die für einen 50 Prozent helleren Blitz als beim iPhone 6s sorgen können. Der Blitz passt sich Apple zufolge dabei an die Farbtemperatur der Umgebung an. Im Ergebnis bekommen Sie so bessere und heller ausgeleuchtete Aufnahmen.

Tipps für perfekte iPhone-Fotos… …mit dem iPhone 7 1) Sie bekommen besonders schnellen Zugriff auf die Kamera in iOS 10 über den Lockscreen. Streichen Sie dazu einfach nach links. 2) Nutzen Sie den Lautstärkeregler der Kopfhörer in der Kamera-App als praktischen Fern-Auslöser. 3) Sagen Sie „Nimm ein Selfie auf“ in der Kamera-App, um auf einfache Weise den Selfie-Modus zu aktivieren. 4) Tippen Sie auf den Bildschirm, um kurzfristig den Fokus neu einzustellen. Halten Sie den Finger an einem Punkt gedrückt, stellen Sie Belichtung und Fokus für das Motiv an der Stelle dauerhaft ein. 5) Öffnen Sie die Einstellungen-App und navigieren zum Punkt „Fotos & Kamera“. Aktivieren Sie dort die Option „Raster“. Dies legt sich in der Kamera-App über das Motiv und hilft Ihnen, diese besser auszurichten. 6) Serienbilder erzeugen Sie am iPhone ganz einfach. Belassen Sie einfach den Finger auf dem Auslöser: Der „Burst Mode“ nimmt dann 10 Bilder pro Sekunde hintereinander weg auf. … und speziell für iPhone-7-Plus-Nutzer 7) Sie besitzen ein iPhone 7 Plus? Tippen Sie einmal oder zweimal ins Bild, dann erhalten Sie auf einfache Weise den entsprechenden einfachen oder doppelten optischen Zoom, je nachdem ob Sie gerade ein Foto oder Video aufnehmen wollen. Drücken und halten Sie den Finger auf dem Display, um eine bis zu zehnfache Vergrößerung zu erzielen. 8) Im Porträtmodus erhalten Sie eine Live-Vorschau des Tiefeneffekts in Echtzeit und zudem die optimale Distanz vom Motiv zur Kamera angezeigt. Denken Sie daran: Je weiter das Motiv vom Hintergrund entfernt ist, desto ausgeprägter ist der Tiefenschärfe-Effekt und überdies erzielen Sie die besten Ergebnisse mit Tiefenschärfe-Effekt bei Aufnahmen mit unklarem Hintergrund.