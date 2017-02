12.02.2017 - 11:24 Uhr Geschrieben von Andreas Donath

Die kommende iPhone-Generation soll nicht nur per Kabel sondern auch kabellos per Induktion aufgeladen werden können. Doch das entsprechende Ladegerät will Apple offenbar nicht beilegen. Auch der Kopfhörer-Adapter soll nicht mehr in der Packung liegen.



iPhone 7 und das Plus-Modell Seite an Seite (Bild: Apple)

Schafft Apple den Kopfhöreradapter wieder ab, der beim iPhone 7 in der Packung liegt? Das berichtet das japanische Blog Macotakara. Apple will demnach den Anschluss per Lightning-Schnittstelle und per Bluetooth forcieren und hat nur für die Übergangszeit einen 3,5mm-auf-Lightning-Adapter bereitgestellt. Ein USB-C-Lightning-Kabel soll ebenfalls nicht dazu gepackt werden, obwohl Apple USB-Typ-C in seinen neuen MacBook-Notebooks bereits einsetzt.

Auch die schnurlose Ladetechnik will Apple zwar in die nächste iPhone-Generation einbauen, das entsprechende Ladegerät gibt es aber nur für einen Aufpreis. Macotakara bezieht sich auf angeblich verlässliche Quellen aus Taiwan, die behaupten, dass nur das iPhone 8 diese Technik erhalten wird. Sie soll von Luxshare stammen. Der Hersteller hat auch schon die Ladetechnik für die Apple Watch geliefert, die dort einwandfrei funktioniert.

Kein Laden auf Distanz

Kurzzeitig kam auch das Gerücht auf, dass Apple eine Ladetechnik einbauen will, die über eine größere Distanz funktioniert. Apple ist nach einem älteren Bericht von Bloomberg daran, diese Technik zumindest zu erforschen. Doch es dürfte noch dauern, bis sie entsprechend miniaturisiert ist. Die Ladetechnik uBeam funktioniert beispielsweise per Ultraschall. Dabei gibt es einen Sender und einen Empfänger. Letzterer ist beispielsweise im Smartphone oder in einer Hülle eingebaut. Noch ist die Technik aber größer als ein Schuhkarton.

Nach jüngsten Gerüchten soll das iPhone 8 mit einem OLED ausgerüstet sein, das um die Ränder des Geräts reicht.