Laut Electrek hat Matt Casebolt, Senior Director of Design (Mac), Apple im vergangenen Monat verlassen und ist bei Tesla in neuer Position untergekommen. In seiner Zeit bei Apple leitete er verschiedene Design-Projekte und zeichnet sich jüngst auch für das neuen MacBook Pro mit der Touch Bar verwantwortlich. Davor arbeiteten er und sein Team am Mac Pro und gab dem Profi-Computer ein einmaliges Design. Wirklich herausragend war jedoch ein anderes Produkt, für dessen ursprüngliches Design er mitverantwortlich war – das MacBook Air. Mit Casebolts Wechsel steigt die Anzahl an Ex-Apple-Mitarbeiter bei Tesla weiter an und findet sich mit dem ehemalige Vice President of Mac Hardware Engineering Doug Field in bester Gesellschaft. Field ist bei dem Autohersteller als Senior Vice President of Vehicle Engineering tätig und wird daher, wie schon bei Apple, immer wieder mit Casebolt die Weg kreuzen.

Erst vor zwei Tagen berichteten wir, dass Apple Chris Lattner – den Erfinder der Programmiersprache Swift – an Tesla verloren hat. Neben Swift arbeitete er sowohl am App Store als auch an Xcode mit. Bei Tesla wird Lattner als Vice President of Autopilot Software einsteigen und ersetzt damit Jinnah Hosein, der in der letzten Zeit sowohl für SpaceX als auch den Autobauer verschiedene Softwareprojekte leitete. Mit Lattner bei Tesla kann Hosein seiner Arbeit beim Raketenbauer wieder vollzeit nachgehen.