10.01.2017 - 22:14 Uhr Geschrieben von Andreas Donath

Apple-Urgestein Chris Lattner hat Apple verlassen. Der Erfinder der Programmiersprache Swift und der Teamleiter des LLVM-Projekts (Low Level Virtual Machine) kehrt Apple den Rücken. Seit 2005 arbeitete der vielgeachtete Softwareingenieur bei Apple. Auch der AI-Forscher Daniel Gross geht. Seine Firma wurde von Apple übernommen.



Chris Lattner hat bei Apple nach über zehnjähriger Betriebszugehörigkeit gekündigt, wie er selbst stilgerecht in der Swift-Mailingliste mitteilte.. Der in der Entwicklercommunity wohlbekannte Ingenieur ist der Erfinder und treibende Kraft hinter der Programmiersprache Swift.

Auch das LLVM-Projekts (Low Level Virtual Machine) bei Apple geht auf seine Kappe und bei der Entwicklung von XCode war er ebenfalls beteiligt. Künftig soll Ted Kremenek bei Swift die Projektleitung übernehmen.

Was Lattner nach seinem Weggang bei Apple machen will, teilte er nicht mit. Swift 4 befindet sich gerade in der Entwicklung. Swift 3.1 soll im Frühjahr 2017 auf den Markt kommen. Vermutlich wird Apple Swift 4 auf der jährlich stattfindenden Worldwide Developer Conference im Juni 2017 zeigen.

Daniel Gross hat ebenfalls bei Apple gekündigt. Die Firma Cue, die er mitgründete, wurde vor drei Jahren von Apple übernommen. Gross beschäftigte sich mit künstlicher Intelligenz. Das Unternehmen Cue, für das Apple angeblich 40 Millionen US-Dollar zahlte, entwickelte einen persönlichen Assistenten, der Informationen zu künftigen Terminen in Zusammenhang mit Orten und Kontakten auflisten konnte. Apple hat Teile davon in iOS und macOS integriert. Gross arbeitete bei Apple in einer Fürhungsposition in den Bereichen Maschinenlernen und neuro-linguistischer Programmierung.