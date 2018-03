Bei Pwn2Own werden Hacker fürs Finden von Sicherheitslücken bezahlt (Bild: cc0, IAmMrRob via Pixabay)

​Safari auf Hackerwettbewerb Pwn2Own 2018 geknackt. Auch in diesem Jahr fand vergangene Woche wieder ein Hacking-Event für den guten Zweck statt. Microsoft und VMware traten als Sponsoren auf und erhöhten so das Preisgeld auf maximal zwei Millionen US-Dollar. Doch weil die Favoriten gar nicht am Wettbewerb teilnahmen, wurden am Ende lediglich 267.000 US-Dollar ausgeschüttet.

Pwn2Own: Hacken für Preisgeld

Bei Pwn2Own geht es für die teilnehmenden Hacker darum, unter Zeitdruck Software zu knacken. Schaffen sie es, erhalten sie ein ausgelobtes Preisgeld. Die Sicherheitslücken, die die Hacker zu diesem Zeitpunkt verwenden, sind bis dahin noch nicht öffentlich bekannt. Man spricht deshalb von sogenannten Zero-Day-Sicherheitslücken.

Die werden den Herstellern der Software mitgeteilt. Ihnen wird ein zeitlicher Vorsprung von 90 Tagen gewährt. In dieser Zeit können Sie die genutzten Lücken mit Hilfe von Updates beheben. Erst nach der 90-Tages-Frist werden die Lücken dann veröffentlicht. Das Event wird vom Antiviren-Hersteller Trend Micro veranstaltet und dient somit dem guten Zweck, Hersteller unter Ausschluss der Öffentlichkeit über Sicherheitslücken zu informieren.

Safari, Edge, Firefox und andere gehackt

Bei Pwn2Own 2018 konnten sich die Hacker verschiedene Software aussuchen. Neben Browsern auch andere Apps oder sogar Virtualisierungslösungen und Betriebssysteme. Sicherheitsforscher Richard Zhu konnte beispielsweise Microsofts Edge und Mozillas Firefox hacken. Er bekam insgesamt das meiste Preisgeld (120.000 US-Dollar). Apples Safari wurde von Samuel Groß erfolgreich gehackt.

Die Preisgelder auf dem Pwn2Own variieren. 250.000 US-Dollar hätte jemand erhalten, wenn er Microsofts Virtualisierungslösung Hyper-V im vorgegebenen Zeitrahmen geknackt hätte.

Favoriten aus China nicht bei Pwn2Own 2018

Von insgesamt zwei Millionen US-Dollar, die ausgelobt waren, erlösten die Hacker in diesem Jahr aber nur 267.000 US-Dollar. Ein Grund für das schlechte Abschneiden wird damit erklärt, dass die Favoriten nicht teilnahmen. Zu den Hackern, die in den vergangenen Jahren, die meisten Preisgelder erzielten, gehörten Sicherheitsforscher aus China. Denen wurde jedoch von der eigenen Regierung untersagt, weiter an Pwn2Own und anderen Hacking-Wettbewerben teilzunehmen.

