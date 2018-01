Wer für iPhone und iPad auf der Suche nach einer Hülle aus Deutschland ist, kann inzwischen aus verschiedenen Herstellern wählen. Das aus Hamburg stammende Unternehmen Reboon lockt nun mit einer ordentlichen Preissenkung für sein gesamtes Sortiment. Auch Cover für das iPhone und iPad sind dabei.

Das iPad wird in der Hülle durch ein Vakuum-Pad festgehalten (Bild: reboon)

Die 2011 als Start-Up gegründete Firma Reboon ist inzwischen keine Unbekannte mehr. Das besondere Merkmal der Cover für iPhone und iPad sind ohne Frage die boons, Vakuum-Klebepads die an fast allen Oberflächen haften bleiben und sich rückstandslos wieder entfernen lassen. So können Tablets und Smartphones sicher und bequem zum Beispiel in Bad oder Küche an der Wand befestigen werden. Auch iPhone und iPad werden über ein boon im Case gehalten. Zusätzlich bieten die Hüllen eine stufenlose Aufstellfunktion, um zum Beispiel einen Film zu genießen.

Preise sinken

In einer Pressemitteilung gab Reboon nun bekannt, dass ab sofort die Preise für das gesamte Sortiment um bis zu 43% gesenkt werden. Hintergrund der Reduzierung sollen verbesserte Einkaufsbedingungen bei den Produzenten und gesunkene Produktionskosten sein. Diese wolle Reboon nun direkt an seine Kunden weitergeben. Für Nutzer eines iPads ergeben sich so zum Beispiel folgende Preissenkungen:

- reboon booncover L2 Leder für das iPad Pro 10,5“ 34,90€ statt 49,90€

- reboon booncover L2 PU für das iPad Pro 10,5“ 39.90€ statt 59,90€

- reboon booncover XL Leder für das iPad Pro 12,9“ 44,90€ statt 79,90€

- reboon booncover XL PU für das iPad Pro 12,9“ 34,90€ statt 59,90€

Alle Hüllen lassen sich direkt über die Webseite des Herstellers oder bei Amazon beziehen.