28.10.2016 - 19:23 Uhr Geschrieben von Stefanie Seidler

Im September stellte das Start-up-Unternehmen aus Deutschland den Nachfolger des booncover auf der IFA in Berlin vor. Der boonflip ist ein Flipcover für das iPhone, die mithilfe von Klebepads, so genannten boons, an allen glatten Oberflächen kleben. Wir haben die Multifunktionshülle von Reboon ausprobiert.



So können Sie Ihr iPhone überall mit hinnehmen. Innen ist der boonflip mit schützender Mikrofaser in Anthrazit ausgestattet. Die Rückseite des boonflips ist umklappbar, das boonflip kann so als Smartphone-Hülle, Handystand oder auch als Wand- und KFZ-Halterung genutzt werden.

Wenn die Klebewirkung der mitgelieferten boons nachlässt, lassen sich die boons mit warmen Wasser säubern. Getrocknet sind die boons dann wieder einsatzbereit.

boonflip: Preise und Verfügbarkeit

Den boonflip gibt es in den Farben Pink, Dunkelblau und Rot mit weicher Soft-Touch-Oberfläche. Für alle, die ihr iPhone gerne klassischer einkleiden wollen, gibt es den boonflip auch in schwarzem oder braunem Echtleder. Der boonflip ist ab 34,90 Euro auf der reboon Website und via Amazon.de erhältlich.