03.11.2016 - 10:48 Uhr Geschrieben von Martin Grabmair

Niantic hat angekündigt sein Spiel Pokémon GO mit einem Boni-System auszustatten. Spieler sollen dann jeden Tag bei bestimmten Aktionen einen Bonus, bestehend aus Erfahrungspunkten und Sternenstaub, erhalten. Zudem wird es einen Superbonus geben, wenn man mehrere Tage am Stück bestimmte Aufgaben erfüllt hat. Pokémon GO hat diesen Ausbau des Belohnungssystems bitter nötig. Schließlich hat das Spiel nach seinem äußerst erfolgreichen Start viele Spieler mangels Langzeitmotivation verloren.



Pokémon GO wird bald einige Extras erhalten (Bild: COBE via mockDrop)

Pokémon GO wird in naher Zukunft ein Boni-System erhalten. Der Entwickler Niantic hat dies am gestrigen Mittwoch in einem Blogpost auf seiner Webseite zum Spiel angekündigt. Spieler, vom Spiel werden diese Trainer genannt, erhalten dann täglich verschiedene Boni, die das Spiel etwas spannender gestalten sollen. Außerdem gibt es sogenannte „Superboni“, wenn Trainer über mehrere Tage hinweg bestimmte Aufgaben erfüllen.

Fängt man täglich ein Pokémon, erhält man jeden Tag zusätzlich 500 Erfahrungspunkte und 600 Sternenstaub. Sternenstaub wird unter anderem dazu benötigt, seine Pokémon stärker zu machen. Fängt man sieben Tage am Stück ein Pokémon, erhält man einen „Superbonus“, bestehend aus 2.000 Erfahrungspunkten und 2.400 Sternenstaub.

Besuchen Trainer täglich einen PokéStop, erhalten sie ebenfalls zusätzlich 500 Erfahrungspunkte und eine nicht näher genannte „Anzahl zusätzlicher Items“. Auch hier gibt es einen „Superbonus“: Besucht man innerhalb von sieben Tagen jeden Tag einen PokéStop, bekommt man weitere 2.000 Erfahrungspunkte und eine noch höhere Zahl zusätzlicher Gegenstände.

Pokémon GO ist vielen auf Dauer zu langweilig

Pokémon GO hat mehr Abwechslung dringend nötig. Nach einem anfänglichen Hype, schrumpfte die Spielerzahl enorm zusammen. Viele geben als Grund an, dass das Spiel auf Dauer nicht interessant genug sei. Der Entwickler habe es verpasst, weitere Funktionen oder andere Motivationsmaßnahmen wie einen Story-Modus oder ein angemessenes Belohnungssystem in das Spiel einzubauen.