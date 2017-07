iPhone und iPad sind für viele von uns ein fester Bestandteil unseres Lebens geworden. Dass das nicht immer so war, zeigt das Fotoprojekt „Timeless Apple“ des Grafikdesigners und Applefans Pablo Larrocha. Er montiert iPhone oder Apple Watch in Standbilder berühmter Filme, wie zum Beispiel Casablanca. Die Ergebnisse sehen verblüffend echt aus.

Apple Watch und iPhone schauen nur ganz dezent aus dem Jacket. (Bild: Pablo Larrocha)

Ginger Rogers im Jahr 1936 am Strand mit iPhone 7 in der Hand (Bild: Pablo Larrocha) 1 /2

Auf den ersten Blick fallen einem die Unterschiede gar nicht auf. Erst bei einem weiteren Blick, sieht man die Apple Watch am Handgelenk von Humphrey Bogart und das iPhone in der Brusttasche des Jackets. Auch das iPhone in der Hand von Ginger Rogers am Strand, fügt sich wunderbar in das Bild ein. Obwohl das Originalfoto aus dem Jahr 1936 stammt. Pablo Larrocha vereint diese Bilder in dem Projekt „Timeless Apple“.

Die Fotomontagen sind sicherlich auch ein Beleg für das zeitlose Design von Apple und wie sehr wir uns an den Anblick der Geräte in den letzten zehn Jahren gewöhnt haben. Smartphones und Tablets sind aus dem Alltag nicht mehr wegzudenken und wir nutzen sie und begegnen ihnen überall.

Wer sich die restlichen Bilder ansehen will, findet Sie hier. Hoffentlich montiert Pablo Larrocha noch weitere Produkte von Apple in berühmte Filme. Wie wäre mal ein iMac auf dem Schreibtisch des Bond-Gegenspielers Goldfinger?