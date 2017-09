20.09.2017 - 08:37 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein

Gestern Abend veröffentlichte Apple nach langer Betaphase iOS 11. Mit dem neuen Betriebssystem kommen nicht nur Veränderungen für das Kontrollzentrum und die Mitteilungszentrale, sondern auch die Kamera wurde leicht verändert. Konkret wurde neue Formate integriert, die die Größe von Fotos und Videos fast halbieren sollen – bei gleicher Qualität. Doch die beiden Formate HEIF und HEVC sorgen nicht nur für Jubel, sondern derzeit auch für Ärger.



20.09.2017 - 08:37 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein

(Bild: shredplates / Mockdrop-io / Apple)

Wenn es um neue Standards geht, dann sieht man Apple oft als Vorreiter bei deren Integration. Jetzt hat sich das Unternehmen auch im Foto- und Video-Bereich von alten Standards verabschiedet und in iOS 11 HEIF sowie HEVC eingeführt. Bei HEIF handelt es um das High Efficiency Image File Format, welches die Bildgröße um ca. 40 Prozent gegenüber dem JPEG-Format einschrumpfen soll, während die Qualität vollständig erhalten bleibt. HEVC, die Kurzform für High Efficiency Video Coding, soll denselben Nutzen wie HEIF bringen – nur eben für Videos. Dadurch nehmen vor allem 4K-Aufnahmen weniger Platz auf den Geräten ein. So schön die Formate auf unseren Geräten mit iOS 11 oder macOS High Sierra Speicher sparen, so große Probleme kann es beim Teilen und übertragen der Medien geben. So unterstützt Windows 10 beide Formate noch nicht vollständig, sodass man darauf achten sollte.

Apple hat daher Einstellungen für maximale Kompatibilität integriert. Sie können auf der einen Seite das Format bei neueren Geräten festlegen. Öffnen Sie dazu die Einstellungs-App und wählen Sie aus der Liste „Kamera“ aus. Dort ist seit gestern der Unterpunkt „Formate“ zu finden. Ein Tipp darauf und Sie können sich zwischen dem neuen und dem alten Format entscheiden.

Auf der anderen Seite können Sie die Aufnahmen auch vor dem Übertragen anpassen und sparen so ebenfalls Speicher. Wählen Sie dazu in den Einstellungen den Eintrag „Fotos“ aus. Am unteren Ende der Optionen sehen Sie den Bereich „Auf Mac oder PC übertragen“. Wählen Sie hier automatisch aus, um die Fotos und Videos in einem kompatiblen Format zu übertragen. So einfach umgehen Sie die Probleme mit den neuen Formaten.