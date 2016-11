15.11.2016 - 15:59 Uhr Geschrieben von Martin Grabmair

Einem Gerücht zufolge soll die günstigste Version der Spielekonsole Nintendo Switch nur rund 250 US-Dollar kosten. Sollte dies stimmen, ist die Konsole sehr günstig. Wahrscheinlich handelt es sich bei diesem Preis aber nur um die Konsole selbst. Das zugehörige Dock und der Spiele-Controller müssen wahrscheinlich zusätzlich erworben werden. Der Gesamtpreis für Nintendos Mehrzweck-Konsole dürfte somit deutlich höher liegen.



15.11.2016 - 15:59 Uhr Geschrieben von Martin Grabmair

Nintendos Switch ist für eine Konsole sehr vielseitig (Bild: Nintendo)

Eine US-amerikanische Webseite will die Preise für Nintendos neue Spielekonsole in Erfahrung gebracht haben. Die Nintendo Switch soll dieser Quelle zufolge 250 US-Dollar kosten. Eine zweite Version mit etwas mehr Speicher soll bei rund 300 US-Dollar liegen. Ob diese Preise wirklich stimmen ist aber unklar. Sie wurden bisher durch keine zweite Quelle und auch keine offizielle Stelle bestätigt. Nintendo selbst möchte Details, darunter auch den Preis für seine neue Spielekonsole, erst am 12. Januar 2017 auf einem eigenen Presseevent verraten.

Nintendo Switch: 250 US-Dollar klingt wahnsinnig niedrig

250 US-Dollar für die Nintendo Switch klingt aber etwas zu niedrig. Die Xbox One und die PlayStation 4 sind zwar in einem vergleichbaren Preissegment angesiedelt. Die beiden Geräte sind aber bereits rund drei Jahre alt. Bei der Nintendo Switch wird es sich dagegen um eine moderne Konsole mit einigen Extras handelt. So wird die Switch in einem Dock sitzen aus dem sie herausgenommen und unterwegs genutzt werden kann. Auch der zughörige Spiele-Controller unterscheidet sich von herkömmlichen Geräten. Er lässt sich in der Mitte spalten und an den Seiten der Switch andocken, damit alle Spiele ohne Einschränkungen auch unterwegs gesteuert werden können.

Lesetipp Mini-NES komplett ausverkauft Nintendo hat gestern mit den Feierlichkeiten zum 30. Geburtstag seiner Konsole Nintendo Entertainment System (NES) begonnen. Seit heute gibt es... mehr

Denkbar wäre, dass sich die Preisangabe von TechnoBuffalo ausschließlich auf die Switch selbst bezieht und den Controller und das Dock außen vor lässt. Sollte dies der Fall sein, werden sich die Gesamtkosten für da Switch-Paket, bestehend aus Konsole, Controller und Dock, wahrscheinlich auf rund 500 Euro belaufen.