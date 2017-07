Auf der Entwicklerkonferenz WWDC hat Apple die Möglichkeit vorgestellt, dass die Apple Watch zukünftig über NFC mit Fitnessgeräten kommunizieren können soll. Danach stellte ein Entwicklerdokument von Apple in Aussicht, dass auch andere Anwendungen auf den NFC-Chip des iPhone 7 zugreifen könnten. Nun sind die ersten Beispiele in der Entwicklung.

So sieht der NFC-Dialog in der Beta von iOS 11 aus. (Bild: Screenshot Apple)

Apple Pay setzt auf den NFC-Chip der aktuellen iPhone-Modelle. Bisher ließ Apple allerdings keine weiteren Anwendungen auf den Chip zugreifen, auch wenn dies theoretisch möglich wäre. Mit iOS 11 soll sich das ändern. Auf der WWDC stellte Apple „Core NFC“ vor, ein Framework welches Apps ermöglicht NFC-Signale zu erkennen.

Die IT-Sicherheitsfirma WiSeKey erweiterte heute, als eine der ersten Entwickler seine Kompatibilität mit Apples Core NFC. Die CapSeal-Aukleber der Firma können so zum Beispiel für den Schutz und das Tracking von Weinflaschen genutzt werden. Das Etikett kann auch Informationen über den Wein elektronisch an ein iPhone weitergeben und so einem Kunden im Geschäft angezeigt werden. Für Android ist eine NFC-Unterstützung schon seit längerem möglich.

Apple selbst beschreibt in seinem Entwicklerdokument zu NFC weitere Möglichkeiten für den Einsatz. So könnte zum Beispiel in einem Geschäft Informationen wie Nährwertangaben für den Kunden angezeigt werden, oder im Museum Informationen über ein Ausstellungsstück. Weiteren Bezahldiensten, zum Beispiel deutscher Banken, wird Apple aber wahrscheinlich keinen Zugriff auf den NFC-Chip gewähren. Die Erweiterung wird auch nur für Geräte ab dem iPhone 7 möglich sein.