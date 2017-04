04.04.2017 - 20:22 Uhr Geschrieben von Andreas Donath

Seit Dezember 2013 gibt es den Mac Pro und heute hat ihn Apple zum ersten mal aktualisiert. Die Prozessoren und Mittelklasse-Grafikkarten sind zwar nicht die leistungsfähigsten Modelle, aber jetzt gibt es zumindest das kleinere Modell auch zu kaufen. Die Variante mit acht und zwölf Kernen hingegen ist noch nicht bestellbar.



04.04.2017 - 20:22 Uhr Geschrieben von Andreas Donath

(Bild: Apple / Screenshot: Mac Life)

Mac Pro mit geöffnetem Gehäuse (Bild: Apple) 1 /2

Nun hat Apple es also geschafft, wenigstens neue Prozessoren und Grafikkarten in den Mac Pro einzubauen. Den neuen Mac Pro gibt es auch in Zukunft in zwei Konfigurationen.

Die kleinere Variante, die nun im Apple Store bereits konfigurierbar ist, enthält in der Basiskonfiguration einen Xeon E5-1650 v2 mit sechs Kernen bei 3,6 GHz Taktfrequenz und 16 GByte RAM (DDR3 ECC mit 1866 MHz). Dazu kommen zwei Grafikeinheiten des Typs AMD FirePro D500 GPUs mit je 3 GByte GDDR5 VRAM.

Die Basiskonfiguration kostet 3.399 Euro. Wer 960 Euro drauflegt, erhält einen 3,0 GHz 8-Core mit 25 MByte L3-Cache und wer gar 1440 Euro Aufpreis riskiert, bekommt einen 2,7 GHz 12-Core mit 30 MByte L3-Cache. Ebenfalls in Aufpreisliste stehen 32 GByte RAM (DDR3 ECC mit 1866 MHz) für 480 Euro oder 64 GByte für 1440 Euro. Wer will, kann die standardmässig eingebauten beiden Grafikeinheiten D500 gegen zwei AMD FirePro D700 GPUs mit je 6 GByte GDDR5 VRAM Speicher für 240 Euro austauschen. Die Aufpreise fallen deutlich geringer aus als früher, bemerkte Macrumors.

In der Basiskonfiguration ist nur eine PCIe-SSD mit 256 GByte enthalten. Wer mehr will, muss zahlen. 512 GByte kosten einen Aufpreis von 240 Euro, 1 TByte werden für 720 Euro Aufpreis eingebaut. Der teuerste "kleine" Mac Pro kostet dann stolze 8.199 Euro. Der Rechner ist bei sofortiger Bestellung nach Herstellerangaben in zwei Tagen beim Kunden.

Den großen Mac Pro gibt es noch nicht

Das Modell mit 8 Kern Xeon E5 und zwei FirePro D800 ist bisher nicht konfigurier- oder bestellbar. Wann sich das ändern soll, teilte Apple bisher nicht mit.