Er lebt noch. Der Mac Pro. Apple hat die Wiederbelebungsversucht nicht eingestellt, entgegen anders lautender April-Scherze. 2018 soll es komplett neue Mac Pro mit Profi-Displays geben, auf denen der Name des iPhone-Herstellers prangt. Das gab Phil Schiller an. Doch schon jetzt beginnt der Mac Pro wieder zu zucken, denn das Unternehmen bietet das Gerät mit leicht verbesserten Spezifikationen an.

Der Mac Pro, er lebt noch (Bild: Apple)

2013 wurde der „neue“ Mac Pro, in Apple-untypischer Manier, als „Work in Progress“ auf der WWDC-Keynote der Öffentlichkeit vorgestellt. Monate vor seinem eigentlichen Release. Denn erst zum Jahresende kam er dann in den Handel. Seitdem ist nicht mehr allzu viel passiert. Da das Gerät sich aber vor allem an Profis wendet, wurde die Kritik immer lauter, Apple würde gerade diese nicht mehr mit Produkten berücksichtigen.

Apple mit Modellpflege beim Mac Pro

Modellpflege hat Apple in den letzten Jahren beim Mac Pro nicht betrieben – bis heute. Sie bekommen ein „kleineres“ Modell ab 3.399 Euro. Man wird die Prozessoren und die Grafikkarten der größeren Modelle auch in den kleineren anbieten, ohne zusätzlichen Aufpreis. Statt bislang nur vier Xeon-CPU-Kerne, können Sie dann sechs bekommen. Zudem enthält das Modell dann mindestens zwei AMD G500 GPUs. Das „größere“ Modell kostet ab 4.599 Euro aufwärts. Es bietet dann mindestens acht CPU-Kerne. Es nutzt mindestens zwei AMD D800 GPUs. Das jedenfalls beschreibt Daring Fireball nach einem Gespräch mit Apples Marketing-Chef Phil Schiller. Bislang scheinen die Änderungen noch nicht im Apple Store eingearbeitet. Es heißt, Sie würden „in dieser Woche“ in den Apple Store eingearbeitet.

Weitere Änderungen wird es allerdings nicht geben. Weiterhin wird der Mac Pro kein USB-C und kein Thunderbolt 3 anbieten und damit auch die von Apple viel gepriesenen LG UltraFine 5K-Displays nicht nutzen können. Diese Informationen hat Gruber und haben etwas mehr als ein halbes Dutzend US-Journalisten von ausgewählten Medien auf einem speziellen Treffen am Apple Campus erhalten. Mit anwesend waren neben dem Pressesprecher Bill Evans und Phil Schiller außerdem Craig Federighi und John Ternus, der Vizepräsident der Hardwareabteilung des Konzerns.

Mac Pro völlig neu ab 2018?

Apple sei derzeit dabei, so erklärt Schiller, den Mac Pro komplett zu überdenken. Dazu gehören offenbar auch neue Profi-Displays zur Nutzung mit dem Pro-Desktop-Mac. Zumindest werden diese ein „Apple-Branding“ erhalten. Denkbar, dass Sie in Kooperation mit einem Display-Hersteller entstehen. Der neue Mac Pro werde „modular“. Es ist die Rede von High-end CPU und der Möglichkeit GPU zu verwenden, die deutlich mehr Hitze produzieren als die aktuell verbauten, aber entsprechend auch wesentlich mehr Leistung bieten werden.

Mac Pro im Innern (Bild: Apple)

Allerdings werde, so Schiller, der neue Mac Pro „nicht mehr in diesem Jahr“ auf den Markt kommen. John Gruber von Daring Fireball betont, dass Schiller explizit nur diese Information weitergegeben hat. Diese lässt allerdings Spielraum offen. Denn sie erlaubt nicht zwangsläufig den Schluss, dass schon 2018 ein neuer Mac Pro auf den Markt kommen muss. Wenn Apple bei der Entwicklung mit technischen Schwierigkeiten konfrontiert wird, könnte womöglich auch ein noch späterer Zeitpunkt das Resultat sein.

iPhone-Hersteller bricht mit Habitus

Zur Firmenphilosophie Apples gehört, dass man Konsumenten nur mit fertigen Produkten konfrontiert und nicht mit Spekulationen über die Zukunft. Auch diesen Gedanken nimmt Gruber auf. Denn: So wie Apple untypisch den neuen Mac Pro Monate vor dem Marktstart der Öffentlichkeit vorstellte, hat es sich nun abermals entschieden, mit der Firmenphilosophie zu brechen.

Apple hätte, so Gruber, ebenfalls die Möglichkeit gehabt, zu schweigen. Trotz der zunehmenden Unzufriedenheit der eigenen Fans hätte das Unternehmen von Tim Cook daran festhalten können, die Leute nicht mit Träumen über die Zukunft zu konfrontieren. Apple hat es doch getan.

Erlauben Sie mir den persönlichen Kommentar: Ich finde das Vorgehen falsch. Denn nun baut Apple immer mehr Druck auf und wird am Ende vermutlich die bis dahin aufgebaute Erwartungshaltung nur enttäuschen können.