18.02.2017 - 16:44 Uhr Geschrieben von Andreas Donath

China ist einer der wichtigsten Wachstumsmärkte für Apple und ausgerechnet dort ist der iPhone-Hersteller jetzt auf dem fünften Platz gelandet, während sich Xiaomi auf den vierten Platz rutschte



18.02.2017 - 16:44 Uhr Geschrieben von Andreas Donath

Apple muss in China eine herbe Enttäuschung einstecken (Bild: Apple und Public Domain)

Apples Marktanteile in China schwinden. Das Unternehmen ist nun hinter dem Emporkömmling Xiaomi auf dem fünften Platz gelandet, obwohl dieser massive Probleme im Verkauf hat. Im Vorjahr besetzte Apple noch den vieren Platz.

Chinas Smartphonemarkt boomt, weshalb alle Hersteller ihr Augenmerk auf das Land setzen. Im vierten Quartal 2016 wurden insgesamt 131,6 Millionen neue Smartphones im Reich der Mitte verkauft. Das entspricht ungefähr einem Drittel des Weltmarktes. Soviel wie im abgelaufenen letzten Quartal wurde in China aber noch nie verkauft, berichten die Marktforscher von Canalys. Im Gesamtjahr 2016 wurden 476,5 Millionen Smartphones in China verkauft. Das entspricht einem Plus von 11,4 Prozent.

Huawei ist mit 76.2 Millionen Einheiten der Marktführer in China, gefolgt von Oppo mit 73,2 Millionen Stück. Vivo belegt den dritten Platz mit 63,2 Millionen Smartphones. Apple konnte 43,8 Millionen Geräte und damit 18,2 Prozent weniger als 2015 verkaufen. Damit hat Apple den vierten Platz an Xiaomi verloren. Xiaomi verkaufte 51,4 Millionen Smartphones. Das sind 21 Prozent weniger als 2015.

Nach Einschätzung von IDC haben viele Apple-Fans in China 2016 kein neues iPhone gekauft, weil sie auf das iPhone 8 in diesem Jahr warten. Von dessen Erfolg hängt für Apple also sehr viel ab.