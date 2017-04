Nach langer Zeit ohne echte Updates veröffentlichte Apple Mitte 2013 endlich einen neuen Mac Pro. Den schwarzen Zylinder, den wir bis heute kennen. Ausgeliefert wurden die ersten Geräte im Januar 2014. Seit dem ist wieder nichts passiert. Bis jetzt. Apple hat sich verspekuliert und zieht die Reißleine.

Der „neue“ alte Mac Pro. Ein komplett neues Modell wurde von Apple für kommendes Jahr in Aussicht gestellt. (Bild: Apple)

Immer mehr professionelle Anwender ärgern sich darüber, dass Apple seine Desktop-Rechner bei der Modellpflege außen vor lässt. (Bild: Pexels/CC0) 1 /2

Ganze acht Iterationen des klassischen Mac Pro, dem silbernen Gerät, das von Apples Computern noch am ehesten an einen herkömmlichen Desktop-PC erinnerte, gab es. Wegen seines Edestahl-Gehäuses mit den vielen Löchern an der Vorderseite von Fans liebevoll „Käsereibe” getauft, fristete der Mac Pro zuletzt ein tristes Dasein. Das letzte Update für die Käsereibe gab es im Juni 2012. Das letzte wirklich Update zu dem Apple nicht durch EU-Bestimmungen oder das Aussterben einer Prozessor-Linie gezwungen wurde, lag damals bereits mehrere Jahre zurück. Gerade als sich der Zorn, die Ungeduld und das Unverständnis der Apple-Pro-User massiv aufgestaut hatte, ließ Phil Schiller auf der Bühne die Bombe platzen: Ein komplett neuer Mac Pro in elegantem schwarzen, zylindrischen Gehäuse, mit einem dreieckigen Kern auf dessen Seiten drei Platinen sitzen. Mit dem markigen Spruch „Can’t innovate anymore, my ass!“, der sich am ehesten mit „Wir bringen keine Innovationen mehr? Am Arsch!” übersetzen lässt.

Seit dem nichts Neues

Tatsächlich brach so etwas wie Euphorie um diesen neuen Mac Pro aus. Natürlich ist die Zielgruppe wesentlich kleiner als die der iPhone-Käufer. Und so gab es dann auch keine Bilder von vor Apple Stores kampierenden Pro-Usern, die auf ihren Mac Pro wartete. Zumal die Warterei auch vergebens gewesen wäre, da die meisten Apple Stores zum offiziellen Verkaufsstart nicht einmal ein Anschauungsobjekt bekamen.

Lesetipp

In den folgenden drei Jahren passierte in Sachen Mac Pro allerdings – nichts. Drei Jahre ohne Update, drei Jahre ohne belastbaren Kommentar von Apple. Drei Jahre mögen für viele Privatanwender nicht lange scheinen. Es gibt genug Menschen, die immer noch mit dem weißen Plastik-MacBook, das im bestmöglichen Fall erst sieben Jahre auf dem Buckel hat, zufrieden genug sind. Im Pro-Bereich sieht das ein wenig anders aus. Hier ist Zeit oftmals Geld. In einer Firma mit 20 Mac Pro, die alle pro Tag 10 Minuten länger zum Rendern von Filmen benötigen als die drei Jahre jüngere PC-Konkurrenz, sorgt bei 24 Werktagen im Monat für eine Wartezeit von 52.800 Minuten oder 880 Stunden, was 37 Tagen entspricht. Ärgerlich.

So etwas wie ein Lebenszeichen

Einen neuen Mac Pro gibt es auch nach dem ersten Quartal von 2017 noch nicht. Man kann sich sogar sicher sein, dass es auch im ganzen Jahr 2017 kein neues Gerät geben wird. Apple hat sich mit einigen US-Journalisten getroffen, um genau das zu verkünden.

Man habe sich, so Craig Federighi (TITEL), in eine „thermale Ecke” manövriert („I think we designed ourselves into a bit of a thermal corner if you will.“) Die Architektur des Mac Pro erlaube es einfach nicht, größere oder schnellere Grafik-Chips mit deutlich mehr Abwärme zu verbauen. Ein Problem, das man bislang nicht lösen konnte. Ein Problem, das man auch nicht länger schönreden kann. Völlig Apple-untypisch gab es sogar etwas, das nach einer Entschuldigung klingt: Man habe einen Mac anbieten wollen, der über die Jahre mit Updates und Upgrades versorgt werden kann und die Kunden hätten genau das auch erwartet, so Phil Schiller (TITEL). Das habe man nicht liefern können und „es tut uns Leid, dass wir [diese] Kunden enttäuscht haben.” („And for that, we’e sorry to disappoint customers who wanted that […]“)

Neuer Mac Pro: Silberstreif am Horizont

Gleichzeitig verkündete Apple, dass das Warten in absehbarer Zeit ein Ende haben würde. Man säße bereits daran, einen Nachfolger zu entwickeln, mit dem man Pro-Kunden eine Erweiterbarkeit und mehr „Upgradebarkeit” (Schiller: „more upgradability”) zusichern könne. Allzu früh freuen darf man sich allerdings nicht. Dieser neue Mac Pro werde nicht mehr in diesem Jahr ausgeliefert. Man möchte hoffen, dass „nicht mehr in diesem Jahr” gleichbedeutend ist mit „kommt im nächsten Jahr”. Mit Blick auf die vergangenen dreieinhalb Jahre sollte man aber vielleicht nicht darauf Wetten.

In der Zwischenzeit verschiebt Apple das Mac-Pro-Angebot ein wenig. Zu unveränderten Preis bietet Apple den bekannten Mac Pro nun mit leicht verbesserter Hardware an. Für 3.399 Euro bekommt man ab jetzt einen Mac mit 6-Core-CPU und und einer Dual-FirePro-D500-Grafikkarte statt einer Quad-Core-CPU und D300-Dual-GPU. Das teurere Standardmodell zu 4.599 Euro wurde von einer 6- auf eine 8-Core-CPU und von einer Dual-D500- auf eine Dual-D700-GPU aufgewertet. Ein passables Friedensangebot an all jene, die dieser Tage einen neuen Mac Pro kaufen müssen. Aber auch nicht mehr. Ergänzt wird dieses Mini-Update aber mit der Ankündigung von „großartigen” neuen iMacs, die noch in diesem Jahr kommen sollen und auch viele Pro-Kunden zufrieden stellen sollen.

Neue Töne: Apples Demut

Das ganze Thema ist nicht einfach für Apple. Man versetze sich nur kurz in Apples Lage: Man stellt einen komplett neuen Mac Pro vor, der für ordentlich Aufsehen sorgt. Industrieweit. Aus mehreren Gründen liefert man dann keine Updates und kommt sogar irgendwann zu dem Schluss, dass diese Maschine nicht „upgradebar” ist, also, dass das grundlegende Konzept des Mac Pro schlicht nicht funktioniert. Das auch, weil Apple sich verspekuliert hat. In Cupertino hat man auf Computer-Designs mit mehreren kleineren GPUs gesetzt. Nach der Veröffentlichung des Mac Pro hat sich aber praktisch die gesamte Industrie in die andere Richtung entwickelt und setzt auf einzelne, stärkere Grafikkarten. Und so veraltet der Mac Pro zusehends. Es gibt kein Thunderbolt 3, es gibt kein USB-C und auch keine schnelleren CPUs oder GPUs. Die einzige logische Entscheidung ist dann irgendwann ein komplett neues Produkt zu entwickeln, was wiederum Zeit in Anspruch nimmt.

In dieser Zeit werden die Pro-Nutzer immer ungeduldiger, müssen davon ausgehen, dass Apple nur noch auf das iPhone setzt und drohen abzuwandern. Solche, die auf dem Mac primär mit Adobe-Programmen arbeiten können das sogar relativ schmerzfrei tun.

Was macht man also? Der bisherige Apple-Weg ist alles mögliche auszusitzen und Produkte anzukündigen wen sie fertig sind. Dieses Mal hat Apple allerdings einen anderen Weg gewählt. Man hat in den saueren Apfel gebissen und mit einer jahrzehntelangen Tradition gebrochen und erstmals seit Ewigkeiten Produkte deutlich im Voraus angekündigt. Vermutlich sogar mehr als 12 Monate im Voraus.

Das ist keine Kleinigkeit für Apple. Schließlich gehört genau dieser Aspekt zur Kultur der Firma und ist Teil des Medienhype-Erfolgskonzepts. Man äußert sich erst dann, wenn man es selbst will und lässt sich nicht von Kunden und schon gar nicht von den Medien treiben.

Dieser zarte Anflug von Demut auf Seiten der wertvollsten Firma der Welt wird aber natürlich nicht zur Gewohnheit werden. Bei den anstehenden Veranstaltungen wird man kein Wort über den Mac Pro verlieren. Und auch wenn das neue Gerät dereinst vorgestellt wird, wird man das aktuelle Debakel höchstens in einem Nebensatz erwähnen. Und natürlich werden wieder alle klatschen wenn sie den neuen Mac Pro sehen. Man neigt zum Verzeihen, wenn sich jemand reumütig zeigt. Aber allzu oft sollte sich Apple derartige Fehler dennoch nicht erlauben …

Was kommt als nächstes

Auch wenn es einem als Apple-Fan in der Seele weh tut: Vielleicht ist es im Pro-Segment Zeit für ein wirklich langweiliges Produkt. Es muss vielleicht nicht ein rechteckiger Kasten im computerbeige der 1990er-Jahre sein. Aber der neue Mac Pro sollte alle Vorzüge dieser Computer-Ära vereinen: Relativ leicht zu tauschende Komponenten und für viele unterschiedliche Anwendungsszenarien konfigurierbar. Letzteres dann auch mit internen Bauelementen. Denn Apples Idee, zusätzliche Funktionen über kabelgebundene externe Geräte nachzurüsten, wie es beim aktuellen Mac Pro der Fall ist, hat sich als Holzweg erwiesen.