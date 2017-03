02.03.2017 - 23:56 Uhr Geschrieben von Stefan Keller

Der Streaming-Dienst Spotify probiert derzeit, ob eine neue Funktion gut bei seinen Nutzern ankommen würde. Wer eine Premium-Mitgliedschaft hat, könnte in die Verlegenheit kommen, ein Layer zu sehen, das für „Spotify Hi-Fi” wirbt. Was dahintersteckt? Musik-Streaming mit verlustfreien Kompressionen, beispielsweise FLAC. Gratis wird das jedoch nicht sein. Auch die Funktionen sind noch nicht abschließend bestimmt.



02.03.2017 - 23:56 Uhr Geschrieben von Stefan Keller

Spotify auf dem iPhone (Bild: ninetofive via mockDrop / Spotify)

Die Kollegen von The Verge greifen ein Thema auf, das momentan im Internet die Runde macht. Es geht um Spotify und darum, dass der Dienst offensichtlich vorhat, demnächst Lossless-Streaming anzubieten. Momentan gibt es, wie bei den meisten anderen Diensten auch, nur verlustbehaftete Formate auf die Ohren, konkret im MP3-Format.

So wie Tidal und Deezer

Die Audiophilen wissen Lossless-Formate zu schätzen: Sie bieten Audiogenuss in CD-Qualität, ohne dass die Musik modifiziert wird. Stattdessen wird nur das Rohmaterial komprimiert. Im Gegensatz dazu lassen Formate wie MP3, AAC oder OGG Vorbis Frequenzen weg, die man ohnehin nicht hören kann. Da aber kein Algorithmus perfekt ist, liegen die Formate beim Erstellen manchmal auch daneben.

Ausgewählten Nutzern bietet Spotify nun an, „Spotify Hi-Fi” auszuprobieren. Voraussetzung ist derzeit ein gewöhnlicher Premium-Account sowie ein bisschen Glück, um in der Stichprobe zu sein. Was man bekommt, falls man das ausprobieren möchte, ist nicht einheitlich. Sowohl Preis als auch inbegriffene Features unterscheiden sich, was darauf schließen lässt, dass Spotify einen A/B-Test durchführt und so erfahren will, was die Nutzer mehr reizen würde.

In Online-Foren wird das neue Angebot bereits diskutiert. Die ausgetauschten Erfahrungen erzählen davon, dass der Aufpreis gegenüber der regulären Premium-Mitgliedschaft zwischen 5 und 10 Dollar liegen soll, wobei das verschiedene Funktionen mit beinhaltet. So ist bei den höherpreisigen Add-Ons auch eine Gratis-LP (auf Vinyl) pro Monat enthalten, was bei der kleinsten Preisstufe entfällt.

Neben Spotify ist besonders Tidal, das kurzzeitig als möglicher Übernahmekandidat von Apple gehandelt wurde, für das Streamen von Lossless-Musik bekannt. Weniger bekannt dafür ist Deezer, die das aber ebenfalls anbieten.