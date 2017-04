06.04.2017 - 22:19 Uhr Geschrieben von Stefan Keller

Das iPhone 8 soll mit einem OLED-Bildschirm versehen werden. Dieser wird von Samsung hergestellt, und zwar im Alleingang. Das wurde schon länger gemunkelt, aber jetzt soll der dafür notwendige Vertrag unterzeichnet worden sein. Um nicht weniger als 92 Millionen Panels soll es gehen, jedoch in den kommenden zwei Jahren. Falls die Zahl stimmt, bestätigt sie gleich noch ein Gerücht – nämlich jenes, dass es auch ein Modell ohne OLED geben wird.



So könnte das iPhone 8 aussehen (Bild: EverythingApplePro)

Diverse vornehmlich asiatische Medien berichteten heute darüber, dass Apple und Samsung einen gemeinsamen Vertrag unterzeichnet haben, der die Lieferung von OLED-Panels für kommende iPhone-Modelle regelt. Dabei soll es sich um einen Vertrag mit einer Laufzeit von zwei Jahren handeln und Samsung soll Apple mit 70 bis 92 Millionen OLED-Panels beliefern.

Reicht für ein Drittel aller iPhones

Basierend auf den Zahlen des Vorjahres verkauft Apple jedes Jahr 200 Millionen iPhones. Samsung Display soll binnen zwei Jahren 70 bis 92 Millionen OLED-Panels an Apple liefern, das bedeutet, dass längst nicht alle neuen Geräte mit OLED ausgestattet werden. Führt man die Gerüchtekette weiter, erscheint es nicht mehr ganz so weit hergeholt, dass Apple auch ein „iPhone 7s” und „iPhone 7s Plus” anbieten will, die jeweils mit dem klassischen LCD-Bildschirm kommen.

Das iPhone 8 stellt in gewisser Weise ein Jubiläum dar, denn in diesem Jahr feiert das Apple-Smartphone seinen zehnten Geburtstag. Nicht wenige gehen daher davon aus, dass sich Apple ein neues Design und neue Technik für dieses Jahr aufgehoben hat und sich das iPhone 7 daher ein wenig wie ein weiteres „S”-Modell anfühlte.

Neben dem OLED-Bildschirm, der sich beinahe über die gesamte Front erstrecken soll, gehen die Gerüchte in die Richtung, dass auch das kabellose Laden eingeführt und der Home-Button durch eine „Function Bar” ersetzt wird. Die nutzbare Bildfläche soll eine Diagonale von 5,2 Zoll haben, die Außenmaße denen des iPhone 7 in 4,7 Zoll ähneln.