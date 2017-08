11.08.2017 - 12:01 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein

Das Unternehmen TwelveSouth hatte vor einiger Zeit ein ikonisches Case namens BookBook entwickelt. Es sieht von außen aus wie ein Buch und kann spielend leicht ein MacBook beherbergen. Nachdem Apple nun das MacBook und das MacBook Pro nochmals geschrumpft hat, passten die alten Hüllen natürlich nicht mehr. Das Unternehmen hat daher nun BookBook Vol. 2 vorgestellt, welche passgenau für die neuen ultraflachen Geräte ist.



TwelveSouth legt die BookBook-Hülle neu auf (Bild: TwelveSouth)

TwelveSouth hat BookBook Vol. 2 vorgestellt. Dabei handelt es sich um eine neu designte Auflage der beliebten MacBook-Hülle. Dabei achtete man penibel genau auf die Passform und versuchte gleichzeitig neue Features unterzubringen, die von vielen Kunden gewünscht wurden.

So ist die Fortsetzung deutlich robuster und wurde im Inneren mit einer Mikrofaseroberfläche ausgestattet, um das Gehäuse des MacBook so sanft wie möglich zu schützen. Wie schon beim ursprünglichen BookBook verfügt das Innere über elastische Bänder. Diese lassen über den Apple-Laptop streifen, um ihn beim Transport in Position zu halten. Gleichzeitig ergibt sich daraus ein weiterer Vorteil. Durch die Bänder wird die Hülle auch zum Case, sodass beim Öffnen des BookBook Vol.2 auch das MacBook geöffnet und damit gestartet wird.

Die größte Neuerung dürfte sich allerdings etwas verstecken. TwelveSouth ist sich nämlich darüber im Klaren, dass viele Kunden auch Dokumente in dem Case transportieren. Um die Funktion des MacBooks nicht zu stören, integrierte man daher in Vol. 2 ein neues Dokumentenfach. Dieses kann ganz einfach über die Lasche mit der Aufschrift „BookBook“geöffnet werden. Jedoch sollte es nicht zu viele Dokumente sein.

Das TwelveSouth BookBook Vol. 2 wird es in drei Ausführungen geben: 12-Zoll-MacBook, 13-Zoll-„MacBook Pro“ (Ende 2016 oder neuer), 15-Zoll-„MacBook Pro“ (Ende 2016 oder neuer). Ältere Modelle passen nicht in das Case, da die Abmessungen schlichtweg zu groß sind. Während die Vol. 2 in den USA 79,99 US-Dollar kosten wird, ist für Europa derzeit noch kein Preis oder Termin bekannt. Weitere Informationen finden Sie auf der offiziellen Website.