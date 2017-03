10.03.2017 - 13:14 Uhr Geschrieben von Mac Life

Chuck Norris Facts auf maclife.de? Ja, wir sind spät dran. Aus irgendeinem wahnwitzigen Grund erleben Chuck-Norris-Witze in der IT-Abteilung des Verlags hinter der Mac Life aber aktuell ein Comeback – wir haben uns auf dem Flur umgehört und stellen fest: Netzkultur kann zeitlos sein, die Fakten über Chuck Norris sind noch immer so blöde wie schon vor zehn Jahren. Macht nichts, schmunzeln darf man trotzdem.

Und aus gegebenem Anlass: Happy Birthday, Chuck Norris!



Und noch mehr Norris-Facts, Platz 35 bis 140

35 Chuck Norris kann über den frisch gewischten Boden laufen, ohne ärger zu bekommen.

36 Chuck Norris trinkt seinen Kaffee schwarz und ohne Wasser.

37 Chuck Norris hat eine Panzersperre durchbrochen - auf einem Tretroller.

38 Chuck Norris isst keinen Honig. Er kaut Bienen.

39 Das Ende von „Batman vs. Superman: Dawn of Justice“ steht nun fest: Chuck Norris gewinnt.

40 Chuck Norris sucht nicht. Er findet.

41 Wenn Batman in Not ist sendet er das Chuck-Norris-Signal aus.

42 Gott heißt Gott, weil der Name Chuck Norris schon besetzt war.

43 Chuck Norris’ Schwein kann pfeifen.

44 Chuck Norris hat keinen Kinn unter dem Bart, sondern eine dritte Faust.

45 Chuck Norris kann ein Nokia 3310 zerstören.

46 Wenn Bruce Banner wütend wird, verwandelt er sich in den Hulk. Wenn der Hulk wütend wird, verwandelt er sich in Chuck Norris.

47 Chuck Norris ist beim Wandern auf eine Tellermine getreten. Sie hat es nicht überlebt.

48 Chuck Norris kann Feuer mit einer Lupe machen. Nachts!

49 Chuck Norris hat schon vor Jahren ein hochauflösendes Foto von Pluto mit seinem Handy gemacht.

50 Chuck Norris ist seinen Knoppers schon um 9:00 Uhr.

51 Das Ende von Games of Thrones steht endlich fest: Chuck Norris besteigt den Eisernen Thron.

52 Chuck Norris schläft nicht. Er wartet.

53 Als Chuck Norris fünf Jahre alt war, warf er ein Papierflugzeug - heute ist es gelandet.

54 Chuck Norris kann über seinen eigenen Schatten springen.

55 Chuck Norris kann in fünf verschiedenen Sprachen pfeifen - einschließlich Zeichensprache.

56 Chuck Norris schmiert sich Brot auf das Nutella.

57 Chuck Norris baut Wolkenkratzer vom Himmel abwärts.

58 Manche Menschen können viele Liegestütze. Chuck Norris kann alle.

59 Manche Leute pinkeln ihren Namen in den Schnee. Chuck Norris pinkelt seinen in Beton.

60 Chuck Norris liest keine Bücher. Er starrt sie so lange an, bis sie ihm freiwillig sagen, was er wissen will.

61 Chuck Norris hat eine Erste-Hilfe-Puppe wiederbelebt.

62 Chuck Norris läuft bei Super Mario nach links.

63 Chuck Norris hält keine Vorträge. Vorträge halten Chuck Norris.

64 Wer beim Scrabble „Chuck Norris“ legt, hat gewonnen. Für immer.

65 Bis zu seiner Geburt hat Chuck Norris seine Mutter über die Nabelschnur versorgt.

66 Wenn Monster schlafen gehen, schauen sie nach, ob Chuck Norris unter dem Bett liegt.

67 Wenn Chuck Norris grillen möchte, wirft er eine Kuhherde in die Sonne.

68 Chuck Norris kennt die letzte Ziffer von Pi.

69 Chuck Norris hat eine LTE-Flatrate für mobiles Internet ohne Volumenbegrenzung.

70 Chuck Norris kann die Zeit wirklich totschlagen.

71 Chuck Norris kann in Meetings wach bleiben.

72 Chuck Norris rennt nicht, die Erde bewegt sich unter seinen Füßen.

73 Chuck Norris roundhousekickt einen Felsen und befüllt damit eine Sanduhr.

74 Die Zeit läuft nur, um Chuck Norris zu entkommen.

75 Chuck Norris reist in die Zukunft, um den Terminator zu terminieren.

76 Chuck Norris denkt nicht, er weiß.

77 Chuck Norris hat mal gegen sein Spiegelbild Schere, Stein, Papier gespielt und gewonnen.

78 Chuck Norris kann schneller stehen, als andere rennen können.

79 Wenn Chuck Norris Kalorien verbrennen möchte, greift er zum Flammenwerfer.

80 Chuck Norris kann 141 Zeichen twittern.

81 Chuck Norris ist so schnell, sein zweiter Roundhousekick trifft dich vor dem ersten.

82 Wenn Chuck Norris sich schneidet, blutet das Messer.

83 Ich kenne einen Witz über Chuck Norr...

84 Chuck Norris frankiert Briefe mit seinem Passfoto.

85 Chuck Norris kann mit der Butter durch das Messer schneiden.

86 Chuck Norris rennt so schnell, dass er sich selbst auf den Hinterkopf hauen kann.

87 Chuck Norris kriegt jeden Tag Geschenke vom Weihnachtsmann ohne Wunschzettel.

88 Chuck Norris gewinnt bei „Vier gewinnt“ in drei Zügen.

89 Chuck Norris schlachtet sein Sparschwein bevor er es füttert.

90 Chuck Norris hat bei Burger King einen Big Mac bestellt - und bekommen.

91 Chuck Norris’ Siedepunkt fängt schon bei seiner Körpertemperatur an.

92 Chuck Norris rennt 1oo Meter in drei Sekunden. Er kennt eine Abkürzung.

93 Chuck Norris hat Phineas und Ferb gebaut, während seine Mutter nicht zuhause war.

94 Die E-Mail-Adresse von Chuck Norris lautet aol@chucknorris.com.

95 Chuck Norris zieht sich jeden Abend eine DVD rein. Durch die Nase.

96 Chuck Norris kann Hardware herunterladen.

97 Zu Ostern haut sich Chuck Norris zwei Pfannen in die Eier.

98 Chuck Norris hat einen Clown gefrühstückt.

99 Chuck Norris braucht keine Zahnstocher. Er isst zum Dessert einen Igel.

100 Chuck Norris weiß, wo der Pfeffer wächst.

101 Karies beißt sich an Chuck Norris die Zähne aus.

102 Die einzige Hand, die einen Royal Flush schlagen kann, ist die von Chuck Norris.

103 Chuck Norris könnte sich ohne Manipulation mit 150% der Wählerstimmen zum US-Präsidenten auf Lebenszeit

104 Chuck Norris kann „STRG“, „ALT“ und „ENTF“ mit einem Finger drücken.

105 Die Sonne beschießt die Erde mit Sonnenstrahlen um Chuck Norris los zu werden, aber der Kampf ist aussichtslos und die Sonne wird irgendwann sterben. Früher oder später, aber wann bestimmt nur Chuck Norris selbst.

106 Wenn Chuck Norris puzzeln will, kauft er sich eine Tüte Paniermehl und baut die Brötchen wieder zusammen.

107 Chuck Norris Immunsystem bekämpft Erreger mit Roundhousekicks.

108 Chuck Norris hat die Niagarafälle gelöst.

109 Die Wahrheit lügt über Chuck Norris.

110 Chuck Norris kann in der Ecke eines kreisrunden Raums sitzen.

111 Die Haare von Chuck Norris sind nicht echt. Auf Stahl wachsen keine Haare.

112 Am siebten Tag machte Gott eine Pause, weil Chuck Norris seine Ruhe haben wollte.

113 Chuck Norris kann einen perfekten Kreis aus zwei Geraden zeichnen.

114 Chuck Norris feiert keinen Geburtstag, der Geburtstag feiert ihn.

115 Ein Fels in der Brandung will Chuck Norris sein.

116 Wenn Chuck Norris Zombies beißt, werden sie wieder zu Menschen.

117 Chuck Norris kann ein Dreieck mit einem Innensummenwinkel von 360° zeichnen.

118 Chuck Norris kennt keinen Schmerz. Aber der Schmerz kennt Chuck Norris.

119 Chuck Norris kann 110%igen Schnaps brennen.

120 Einmal aß Chuck Norris eine komplette Torte, bevor ihm jemand sagen konnte, dass noch eine Stripperin darin versteckt war.

121 1970 war Chuck Norris zum Surfen im All. Daher stammt der Satz „Houston, wir haben ein Problem“.

122 Chuck Norris kann bei Yahoo googeln.

123 Chuck Norris hat leider verboten ihn anzubeten. Ansonsten würde es nur noch eine Religion und Friede auf Erde geben.

124 Chuck Norris kann Bälle umkippen.

125 Schweine-, Rind- und Getreidepreise steigen und fallen - je nach dem was bei Chuck Norris auf den Teller kommt.

126 Wenn Chuck Norris in den Himmel schaut, schwitzen die Wolken vor Angst. Man nennt es auch Regen.

127 Chuck Norris trägt Schuhe, um die Erde vor seinen Füßen zu schützen.

128 Chuck Norris trinkt am Wasserhahn auf ex.

129 Chuck Norris gewinnt ein Schachspiel auch ohne König.

130 Windows fragt Chuck Norris nicht nach einem Passwort. Chuck Norris fragt Windows nach einem Passwort.

131 Chuck Norris kann durch Reibung Kälte erzeugen.

132 Chuck Norris hat keine Türen in seinem Haus. Er geht lieber durch Wände.

133 Chuck Norris ist klimafreundlich: Er atmet CO2 ein und reinen Sauerstoff aus.

134 Chuck Norris hat auf seinem iPhone einen ganzen Apfel.

135 Eigentlich ist die Erde eine Scheibe. Chuck Norris hat den Rand der Scheibe so abgerundet, dass die Erde eine Kugel wurde.

136 Chuck Norris wurde einmal von einer Schlange gebissen. Nach drei Tagen ist die Schlange gestorben.

137 Chuck Norris braucht eigentlich keine Schuhe. Er hat ausreichend Fußfell.

138 Das Universum dehnt sich aus, um Chuck Norris zu entkommen.

139 Chuck Norris braucht kein Kaugummi. Er kaut auf seinem Zahnfleisch.

140 Wenn bei eBay ein Artikel mit einem Startgebot von einem Euro eingestellt wird, bekommt Chuck Norris ihn kostenlos.