08.02.2017 - 17:47 Uhr Geschrieben von Martin Grabmair

Netflix will sich einen Milliardenmarkt erschließen – und das wird viele Fans von Netflix eigenen Serien freuen. Denn die Video-Streaming-Plattform will in Zukunft Merchandising für seine selbst produzierten Serien herausbringen. Damit sind aber nicht nur Kleidungsstücke, Spielzeige und andere Gadgets gemeint. Es soll offenbar auch Bücher, Comics und Brettspiele zu den vielen verschiedenen Serien geben.



Netflix will Bücher und Merchandising vertreiben (Bild: Netflix)

Netflix ist nicht nur eine Video-Streaming-Plattform, die es vielen Nutzern sehr einfach macht sich zu jeder Tageszeit die verschiedensten Filme und Serien anzusehen. Netflix produziert auch eigene Filme und Serien. Und in diesem Feld ist das Unternehmen sehr erfolgreich. Serien wie House of Cards, Orange Is The New Black oder die verschiedenen Marvel-Serien haben viele Fans gefunden. Und Fans einer Serie wollen oft auch Merchandising und viele andere Dingen kaufen können.

Das Unternehmen möchte deshalb sein Geschäftsfeld weiter ausbauen. Aktuell sucht Netflix einen Chef für eine neue Abteilung namens „Licensing, Merchandising und Promotion“. Aufgabe dieser Position ist es unter anderem „Konsumerprodukte“ zu verantworten und das „Bewusstsein für Shows in bedeutungsvoller Weise voranzutreiben“.

Spiele, Bücher & Comics zu Netflix-Serien

Das bedeutet, dass Netflix in Zukunft T-Shirts, Gadgets, Spielzeuge, Kaffeetassen und diverse andere Dinge vertreiben wird, die zu Stranger Things oder Narcos gehören. Aus der Jobbeschreibung geht aber auch hervor, dass Netflix zu seinen Serien passende Bücher, Comics, Soundtracks und Spiele herstellen und verkaufen möchte. Wir könnten also bald eine Luke-Cage-Comic oder ein Stranger-Things-Brettspiel erhalten oder vielleicht die Memoiren von Frank Underwood aus House of Cards lesen können.

Viele Fans wird dies freuen. Und Netflix wird sich dadurch ein weiteres finanzielles Standbein aufbauen können. Denn wie spätestens durch Star Wars bewiesen wurde, kann Merchandising Milliarden scheffeln.