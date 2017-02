06.02.2017 - 19:41 Uhr Geschrieben von Martin Grabmair

Netflix ist gut, aber die Nutzerführung könnte noch ein wenig besser sein – vor allem wenn man jemand ist, der gerne durch Kategorien stöbert. Und dies will nun eine Extension für den Browser Chrome ändern. Denn damit ist es möglich, sich mehr als hundert Netflix-Kategorien direkt in der Video-Streaming-Plattform auflisten zu lassen beziehungsweise diese dort auch direkt zu durchsuchen.



06.02.2017 - 19:41 Uhr Geschrieben von Martin Grabmair

Netflix Categories (Bild: Chrome Web Store)

Netflix ist die wahrscheinlich beste Video-Streaming-Plattform, die im Netz zu finden ist. Die Inhalte sind größtenteils gut bis großartig und die Nutzerführung ist recht intuitiv – bis auf eine Einschränkung: Die Kategorien sind nach Meinung vieler Nutzer unzureichend. Dabei wäre es eigentlich kein Problem, die Film- und Serienkategorisierung ausführlicher zu gestalten. Die Inhalte sind entsprechend getaggt. Netflix verzichtet aber darauf; wahrscheinlich aus Gründen der Übersichtlichkeit. Wer trotzdem seine Netflix-Inhalte in hunderte Kategorien oder mehr aufgeschlüsselt haben möchte, kann sich allerdings Abhilfe verschaffen.

„Netflix Categories“ ist kostenlos

Denn für den Browser Chrome gibt es nun eine Extension namens „Netflix Categories“. Diese schlüsselt die Serien und Filme, die über die Video-Streaming-Plattform angesehen werden können, in mehr als hundert Kategorien auf. Der Entwickler der Chrome-Extension hat zudem noch Pläne, weitere Kategorien einzuführen. Anwender müssen sich außerdem nicht durch die verschiedenen Kategorien scrollen. Das würde bei so einer großen Anzahl kaum Sinn machen. Es reicht völlig aus, eine Kategorie in das Suchfeld zu tippen. Mit fast an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit, wird „Netflix Categories“ gleich mehrere passende Kategorien ermitteln können, von denen der Anwender vielleicht gar nicht wusste, dass er sie sucht.

„Netflix Categories“ kann aus dem Chrome Web Store im Browser installiert werden. Berechtigungen sind für die Extension nicht notwendig. Das Addon ist zudem kostenlos.